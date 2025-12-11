طارق يحيى: مطالب الأهلي الخيالية حرمتنا من أفشة.. وتقييم اللاعبين في مصر غريب

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي ضد الجونة

كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي عن طرح فكرة التعاقد مع محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي في وقت سابق.

ويتولى طارق يحيى منصب المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي، فيما يتولى طارق مصطفى مهمة المدير الفني.

وقال طارق يحيى عبر "إم بي سي مصر": "طارق مصطفى رحب بفكرة التعاقد مع أفشة لكن الوسيط أبلغنا أن الأهلي طلب الحصول على مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة لمدة موسم واحد. كنا نريد استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 250 ألف دولار".

أخبار متعلقة:
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد وليد صلاح الدين: لا صحة لمشادة أفشة مع الجهاز الفني.. والشائعات أصبحت متكررة أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي

"طلبنا أيضا التعاقد مع ياو أنور لكن البنك الأهلي طلب الحصول على 750 ألف دولار مقابل الإعارة لموسم واحد. تقييم اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيه للغاية".

أهلي بنغازي خسر نهائي كأس ليبيا قبل أيام على يد أهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري.

كما خسر نهائي جديد أمام أهلي طرابلس في السوبر الليبي.

واستضاف استاد القاهرة المباراتين النهائيتين في كأس ليبيا والسوبر المحلي.

أفشة الأهلي أهلي بنغازي
نرشح لكم
دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007 زيكو: والدي حكى لي عن أسطورة فلامنجو.. وسعيد بمواجهة الفريق الذي مثله كلاعب الزمالك يعلن تأجيل مباراته ضد بلدية المحلة في كأس مصر 24 ساعة "لن تقل مدة غيابه عن 3 أشهر".. الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارس الفريق مصدر من سموحة لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية بسبب خوض 4 مباريات في 10 أيام مواعيد مباريات الخميس 11 ديسمبر 2025.. ربع نهائي كأس العرب والاتحاد ضد المصري
أخر الأخبار
الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: جيرونا مهتم بضم مصطفى شوبير 23 دقيقة | ميركاتو
دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل 29 دقيقة | القسم الثاني
كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري 39 دقيقة | الكرة المصرية
تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007 42 دقيقة | الكرة المصرية
زيكو: والدي حكى لي عن أسطورة فلامنجو.. وسعيد بمواجهة الفريق الذي مثله كلاعب 52 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - أزارو: نصف النهائي سيكون صعبا مثل ربع النهائي 55 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - خربين: خسرنا أمام أحد أقوى فرق العالم.. وهذا سبب مشاركتي متأخرا 57 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518978/طارق-يحيى-مطالب-الأهلي-الخيالية-حرمتنا-من-أفشة-وتقييم-اللاعبين-في-مصر-غريب