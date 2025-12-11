طارق يحيى: مطالب الأهلي الخيالية حرمتنا من أفشة.. وتقييم اللاعبين في مصر غريب

كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي عن طرح فكرة التعاقد مع محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي في وقت سابق.

ويتولى طارق يحيى منصب المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي، فيما يتولى طارق مصطفى مهمة المدير الفني.

وقال طارق يحيى عبر "إم بي سي مصر": "طارق مصطفى رحب بفكرة التعاقد مع أفشة لكن الوسيط أبلغنا أن الأهلي طلب الحصول على مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة لمدة موسم واحد. كنا نريد استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 250 ألف دولار".

"طلبنا أيضا التعاقد مع ياو أنور لكن البنك الأهلي طلب الحصول على 750 ألف دولار مقابل الإعارة لموسم واحد. تقييم اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيه للغاية".

أهلي بنغازي خسر نهائي كأس ليبيا قبل أيام على يد أهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري.

كما خسر نهائي جديد أمام أهلي طرابلس في السوبر الليبي.

واستضاف استاد القاهرة المباراتين النهائيتين في كأس ليبيا والسوبر المحلي.