تشكيل كأس العرب - الكرتي يقود المغرب أمام سوريا.. وخربين على الدكة

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني للمغرب تشكيل فريقه الأساسي لمباراة سوريا.

ويواجه منتخب المغرب منافسه السوري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في ربع نهائي كأس العرب.

ويلعب وليد الكرتي لاعب بيراميدز بشكل أساسي مع المغرب.

فيما يتواجد عمر خربين هداف المنتخب السوري على مقاعد البدلاء أمام المغرب.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني – مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: وليد الكرتي – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان – أمين زحزوح

الهجوم: طارق تيسودالي.

بينما على الجانب الآخر أعلن الإسباني خوسيه لانا تشكيل فريقه الأساسي.

الحارس: إلياس هدايا.

الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

الهجوم: محمود المواس -أنطونيو يعقوب - محمود الأسود.