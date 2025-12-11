تشكيل كأس العرب - الكرتي يقود المغرب أمام سوريا.. وخربين على الدكة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - منتخب المغرب

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني للمغرب تشكيل فريقه الأساسي لمباراة سوريا.

ويواجه منتخب المغرب منافسه السوري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في ربع نهائي كأس العرب.

ويلعب وليد الكرتي لاعب بيراميدز بشكل أساسي مع المغرب.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مؤتمر بوقرة: علينا الحذر أمام الإمارات.. التفاصيل الصغيرة ستحسم اللقاء كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: سنواجه الأردن بكل قوة وهدفنا هو التأهل كأس العرب - مؤتمر كوزمين: سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة.. ولا نحتاج للتحفيز كأس العرب - نجم الأردن: مصلحة المنتخب أولا.. وسأناقش العروض عقب نهاية البطولة

فيما يتواجد عمر خربين هداف المنتخب السوري على مقاعد البدلاء أمام المغرب.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني – مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: وليد الكرتي – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان – أمين زحزوح

الهجوم: طارق تيسودالي.

Image

بينما على الجانب الآخر أعلن الإسباني خوسيه لانا تشكيل فريقه الأساسي.

الحارس: إلياس هدايا.

الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

الهجوم: محمود المواس -أنطونيو يعقوب - محمود الأسود.

لا يتوفر وصف.

كأس العرب منتخب المغرب منتخب سوريا
نرشح لكم
كأس العرب - أزارو: نصف النهائي سيكون صعبا مثل ربع النهائي كأس العرب - خربين: خسرنا أمام أحد أقوى فرق العالم.. وهذا سبب مشاركتي متأخرا مباشر كأس العرب - فلسطين (1)-(1) السعودية.. إلى شوطين إضافيين كأس العرب - السكتيوي: عرفنا كيف نفوز على سوريا.. ونتحسن خلال مشوارنا في البطولة كأس العرب - أزارو يظفر بالهدية الكبرى.. المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على سوريا تشكيل كأس العرب - سالم يقود هجوم السعودية.. وحمدان والدباغ أساسيان مع فلسطين انتهت في كأس العرب - المغرب (1)-(0) سوريا كأس العرب - مؤتمر بوقرة: علينا الحذر أمام الإمارات.. التفاصيل الصغيرة ستحسم اللقاء
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة 8 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري 26 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية لأمم إفريقيا 59 دقيقة | منتخب مصر
الإنجليزي الأول.. فاردي لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: جيرونا مهتم بضم مصطفى شوبير ساعة | ميركاتو
دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل ساعة | القسم الثاني
كأس عاصمة مصر - التعادل السلبي يفرض نفسه بين الاتحاد والمصري ساعة | الكرة المصرية
تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518975/تشكيل-كأس-العرب-الكرتي-يقود-المغرب-أمام-سوريا-وخربين-على-الدكة