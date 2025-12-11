خبر في الجول - حمادة الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر في كأس إفريقيا

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 15:12

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - منتخب مصر ضد أوزبكستان

علم FilGoal.com أن حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سيرأس بعثة منتخب مصر في كأس إفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب، أعلن قائمة مبدئية مكونة من 28 لاعبا لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

