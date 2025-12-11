موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب في يناير المقبل.

قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي عن تلقي الفريق لعرض رسمي من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم لاعب الفريق.

وأوضح التقرير في برشلونة أصبح في صدارة السباق للتعاقد مع حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل ضمه للفريق الرديف.

وأضاف التقرير أن معاناة فريق برشلونة الرديف من نقص حاد في مركز المهاجم الصريح حاليا، في ظل غياب أوسكار جيستو وفيكتور بربيرا للإصابة، تجعل الصفقة تقترب بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن يعود جيستو إلى الملاعب منتصف يناير إذا سارت عملية التعافي كما هو مخطط لها، وهو يُعد من أبرز المواهب الهجومية في "لا ماسيا".

ولفت التقرير إلى أن برشلونة يرعب في حسم الصفقة مطلع يناير بالتزامن مع بلوغ حمزة 18 عامًا والسماح بقيده رسميًا.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قبل أيام: "برشلونة أرسل عرضا رسميا طلب خلاله التعاقد مع حمزة عبد الكريم للانضمام لفريقه الثاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء".

وتابع "العرض المرسل لم يحتوي على مبلغ مالي محدد ولكن الفريق الإسباني يرغب في الشراكة مع الأهلي في اللاعب، إذ يقوم بتطويره بشكل أكبر وإشراكه مع الفريق وحصول الأهلي على نسبة من إعادة البيع".

وأتم "الأهلي ربط الموافقة على عرض برشلونة بموافقة يس توروب مدرب الفريق والتعاقد مع مهاجم قوي آخر في شهر يناير لتعويضه".

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر.

ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة، كما سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وكان أشرف بن عياد صحفي موندو ديبورتيفو قد كشف عن بدء تحرك برشلونة بشكل رسمي لضم موهبة الأهلي ومنتخب مصر.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن دخول برشلونة في مفاوضات رسمية منذ نحو شهر، وسط تفاؤل في النادي الكتالوني بإتمام الصفقة رغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالحصول على توقيعه، أبرزها بايرن ميونيخ والذي حاول التعاقد معه الصيف الماضي لكن الأهلي رفض العرض.

وأشار التقرير إلى سعي إدارة برشلونة لضم حمزة عبد الكريم بنظام الإعارة مع خيار الشراء، حيث يهدف النادي لجعل اللاعب ينسجم أولا مع الرديف على أن يشارك لاحقا في فترة إعداد الفريق الأول خلال الصيف المقبل.

وعدد تقرير سبورت مزايا عبد الكريم بأنه مهاجم صريح يتمتع ببنية بدنية قوية ولمسة تهديفية مميزة، وسبق له تسجيل أهداف حاسمة في البطولات السنية مع الأهلي، كما خاض عدة مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم وشارك في بعض المواجهات كلاعب أساسي.

وينتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي وانضمام عبد الكريم لتجربة جديدة بين أبرز المواهب الصاعدة.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.