ذا صن: احتمالية نقل مباراة مصر وإيران إلى كندا بسبب أزمة احتفالات دعم المثلية

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر

لا يزال اللغط دائرا حول مواجهة مصر ضد إيران في دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد الكرة رفضه إقامة أنشطة دعم المثلية الجنسية خلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

وكشفت اللجنة المنظمة المحلية في مدينة سياتل على اختيار مباراة مصر وإيران لتكون "مباراة الفخر" لتقام فيها احتفالية للمثليين.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن مباراة مصر ضد إيران في دور المجموعات تواجه أزمة حقيقية، مع احتمال نقل اللقاء المقرر إقامته في مدينة سياتل الأمريكية.

ويأتي ذلك عقب اعتراضات رسمية من اتحادي كرة القدم في مصر وإيران على قرار اللجنة المحلية المنظمة بربط المباراة باحتفالات دعم المثلية.

وجاءت الأزمة بعد إعلان اللجنة المنظمة تخصيص فعاليات خاصة بالجالية المثلية في ملعب لومين فيلد يوم السادس والعشرين من يونيو، تزامنًا مع عطلة نهاية أسبوع احتفالات المثلية في سياتل، بالتزامن مع موعد المباراة بين المنتخبين المصري والإيراني، وسط رفض رسمي من الطرفين خاصة وأن العلاقات المثلية غير قانونية في البلدين.

وأصدر مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تصريحا رسميا أكد خلاله رفض الاتحادين المصري والإيراني إقامة المباراة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه النقطة بشكل حاسم.

من جانبه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى أمين عام الفيفا ماتيس جرافستروم أكد خلاله رفض أي فعاليات مرتبطة بالدعم لمجتمع المثلية تزامنا مع المباراة.

ورغم الاعتراضات، أعلنت اللجنة المحلية لمونديال سياتل أنها ماضية في تنفيذ خطتها واستمرار احتفالات برايد في المدينة كما هو مقرر، مشيرة إلى استمرار التعاون مع فنانين وأصحاب أعمال من مجتمع الميم وتعزيز فعاليات برايد خلال البطولة.

وفي المقابل، ذكرت تقارير عبر شبكة سكاي سبورت أن هناك احتمالا بنقل مباراة مصر وإيران إلى مدينة فانكوفر الكندية، على أن يستضيف ملعب "بي سي" اللقاء هناك، مع إمكانية تبديل بعض المباريات لتعويض هذا التغيير في جدول البطولة.

وفي السياق ذاته، أوضح جياني إنفانتينو رئيس الفيفا استعداده لاتخاذ قرارات تضمن سحب بعض المباريات من المدن الأمريكية المستضيفة إذا طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، بعد تهديداته بسحب تنظيم المباريات من مدن سياتل وبوسطن وسان فرانسيسكو.

وتبقى الصورة النهائية لمصير مباراة مصر وإيران غير واضحة حتى الآن في انتظار قرار رسمي من الفيفا ولجنة التنظيم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وينطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، حيث تم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:

15 يونيو - مصر × بلجيكا - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

22 يونيو - مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو - 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة

27 يونيو - مصر × إيران - 6 صباحا بتوقيت القاهرة

