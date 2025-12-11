مدرب جديد لمصطفى محمد في نانت

أعلن نادي نانت يوم الخميس تعيين المغربي أحمد قنطاري كمدير فني جديد للفريق حتى نهاية الموسم.

وذلك بعد إقالة المدرب لويس كاسترو.

وأفاد النادي في بيان: "يعلن نادي نانت عن انتهاء مهام لويس كاسترو كمدرب للفريق الأول. وسيحل أحمد قنطاري محلّه حتى نهاية الموسم".

وأضاف "يوجه نادي نانت شكره للويس كاسترو وطاقمه على احترافيتهم وتفانيهم اليومي، ويتمنى لهم الأفضل في المستقبل.

ويبدأ قنطاري مهمته في قيادة الفريق يوم الجمعة ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

قنطاري كان لاعبا دوليا في صفوف منتخب المغرب، وأنهى مسيرته الكروية في يناير 2019، وتحول إلى التدريب، إذ بدأ كمدرب مساعد في فالنسيان.

وانتقل قنطاري للعمل مع صبري لاموشي في تدريب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي ثم الدحيل القطري، قبل أن يعود لتولي تدريب فالنسيان في ديسمبر 2023.

وفي يناير 2025 انضم قنطاري لمساعدة أنطوان كومبواريه في تدريب نادي نانت الذي يضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

كما عمل مدربا لفريق الشباب في نانت.