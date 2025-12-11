سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول

اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس بأن أداء فريقه في الشوط الأول أمام بافوس كان "محرجا" في عدة لقطات.

وتغلب يوفنتوس على بافوس بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي بعد اللقاء لشبكة سكاي سبورت: "كان من الأساسي حصد الفوز لأن النتائج تصنع الفارق وتُظهر الأمور بشكل أفضل، لكن علينا أن نقدم المزيد".

وتابع "لسنا سعداء والمجموعة نفسها ليست راضية عن أدائها. في بعض لحظات الشوط الأول قدمنا الحد الأدنى فقط وبعض المواقف كانت محرجة فعلا".

وأضاف "بعد الاستراحة أصبحنا أكثر هدوءا في التعامل مع الكرة واتخاذ القرارات. التغييرات التي قمنا بها أعطتنا أفضلية هجومية، وظهر ذلك مع دخول فرانسيسكو كونسيكاو".

وأكمل سباليتي: "الأداء في الشوط الثاني مختلف تماما، والتغيير في خطة اللعب جاء حسب ظروف المنافس، وبفضل العمل الذي قمنا به في التدريبات. واجهنا صعوبات دفاعية خاصة مع غياب قلب دفاع أيمن، واضطررنا للاعتماد على كالولو كلاعب طرف دائم وماكيني في أدوار دفاعية، وهذا أثر على التنظيم".

وأضاف: "نحاول أن نستغل ما لدينا، وعندما أخرجت يلديز من الملعب كانت رغبة في الحفاظ على جاهزيته للفترة القادمة. هناك بعض اللاعبين مثل ميرتي وادزيتش يحتاجون مزيدًا من الوقت ليصلوا لمستوى الفريق".

واختتم سباليتي تصريحاته "أتمنى أن أستقر على خطة واضحة عندما يعود المدافع الأيمن، لأن اللعب في الخلف من جهة واحدة صعب جدا. لدينا لاعبو طرف ليسوا في أماكنهم المعتادة، لكن كل شيء مرتبط بجاهزية اللاعبين".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.