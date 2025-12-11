سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - يوفنتوس

اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس بأن أداء فريقه في الشوط الأول أمام بافوس كان "محرجا" في عدة لقطات.

أخبار متعلقة:
سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس سباليتي يؤكد غياب فلاهوفيتش لفترة من الوقت بسبب الإصابة سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا

وتغلب يوفنتوس على بافوس بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي بعد اللقاء لشبكة سكاي سبورت: "كان من الأساسي حصد الفوز لأن النتائج تصنع الفارق وتُظهر الأمور بشكل أفضل، لكن علينا أن نقدم المزيد".

وتابع "لسنا سعداء والمجموعة نفسها ليست راضية عن أدائها. في بعض لحظات الشوط الأول قدمنا الحد الأدنى فقط وبعض المواقف كانت محرجة فعلا".

وأضاف "بعد الاستراحة أصبحنا أكثر هدوءا في التعامل مع الكرة واتخاذ القرارات. التغييرات التي قمنا بها أعطتنا أفضلية هجومية، وظهر ذلك مع دخول فرانسيسكو كونسيكاو".

وأكمل سباليتي: "الأداء في الشوط الثاني مختلف تماما، والتغيير في خطة اللعب جاء حسب ظروف المنافس، وبفضل العمل الذي قمنا به في التدريبات. واجهنا صعوبات دفاعية خاصة مع غياب قلب دفاع أيمن، واضطررنا للاعتماد على كالولو كلاعب طرف دائم وماكيني في أدوار دفاعية، وهذا أثر على التنظيم".

وأضاف: "نحاول أن نستغل ما لدينا، وعندما أخرجت يلديز من الملعب كانت رغبة في الحفاظ على جاهزيته للفترة القادمة. هناك بعض اللاعبين مثل ميرتي وادزيتش يحتاجون مزيدًا من الوقت ليصلوا لمستوى الفريق".

واختتم سباليتي تصريحاته "أتمنى أن أستقر على خطة واضحة عندما يعود المدافع الأيمن، لأن اللعب في الخلف من جهة واحدة صعب جدا. لدينا لاعبو طرف ليسوا في أماكنهم المعتادة، لكن كل شيء مرتبط بجاهزية اللاعبين".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.

يوفنتوس سباليتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد كونتي: الإرهاق أثر على نابولي أمام بنفيكا جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا هالاند: الفوز في ملعب صعب يمنحنا دفعة مهمة.. ولا أحب الحديث عن منافسة أرسنال
أخر الأخبار
سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر كوزمين: سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة.. ولا نحتاج للتحفيز 23 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: سنواجه الأردن بكل قوة وهدفنا هو التأهل 30 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - نجم الأردن: مصلحة المنتخب أولا.. وسأناقش العروض عقب نهاية البطولة 45 دقيقة | كأس العرب
ذا صن: إيتو تدخل باستبعاد أبو بكر من قائمة الكاميرون خوفا من كسر رقمه القياسي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس ساعة | الكرة الأوروبية
ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: العراق لا يمنح الهدايا.. علينا اللعب بجدية كبيرة ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518966/سباليتي-أداء-يوفنتوس-أمام-بافوس-كان-محرجا-في-الشوط-الأول