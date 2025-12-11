كأس العرب - مؤتمر كوزمين: سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة.. ولا نحتاج للتحفيز

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

كوزمين أولاريو - الإمارات

شدد الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات على صعوبة مباراة فريقه أمام الجزائر.

ويلعب منتخب الإمارات أمام الجزائر مساء الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وقال كوزمين مدرب الإمارات في مؤتمر صحفي: "سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة. مباراة الجزائر صعبة وتحد جيد لنا".

وأضاف "اللاعبون تعودوا على اللعب تحت الضغط، ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق من مواجهة الجزائر".

وشدد "لعبنا أمام منتخبات جماهيرية مثل العراق والأردن، وليس لدينا تخوف من هذا الجانب".

وأتم تصريحاته "عندما تمثل منتخبا وطنيا لا تحتاج إلى تحفيز، والدافع موجود بداخل كل لاعب".

وتأهلت 6 منتخبات من عرب آسيا فيما تأهل 2 من عرب إفريقيا لربع النهائي.

وإليكم مباريات ربع نهائي كأس العرب

الخميس 11 ديسمبر

المغرب × سوريا – 4:30 عصرا على استاد خليفة الدولي

فلسطين × السعودية – 7:30 مساءً على استاد لوسيل

الجمعة 12 ديسمبر

الأردن × العراق – 4:30 عصرا على استاد المدينة التعليمية

الجزائر × الإمارات – 7:30 مساءً على استاد البيت.

