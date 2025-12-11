كأس العرب - نجم الأردن: مصلحة المنتخب أولا.. وسأناقش العروض عقب نهاية البطولة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

علي علوان - الأردن ضد الإمارات

شدد علي علوان نجم الأردن على تركيزه الكامل مع منتخب بلاده من أجل التتويج بلقب كأس العرب.

وقاد علي علوان منتخب الأردن للتأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

وقال علي علوان لاعب الأردن عبر صحيفة الكأس السعودية: "ما تحقق في دور المجموعات يعد شيئا جيدا خاصة وأن المجموعة كانت صعبة بتواجد منتخبات قوية، ولكننا احترمنا جميع المنتخبات، وتأهلنا بالعلامة الكاملة عن استحقاق".

وأضاف "الأهم من المنافسة بيننا كلاعبين في فريق واحد، هو مصلحة المنتخب الأردني أولا، وأن يكون على القمة دائما".

وأتم "تركيزي الكامل حاليا مع المنتخب لأننا نستهدف تحقيق اللقب، والعروض سوف يتم مناقشتها ودراستها عقب نهاية كأس العرب".

وربطت بعض التقارير علي علوان بالعديد من الأندية العربية بعد ظهوره اللافت في كأس العرب.

وسجل علي علوان 3 أهداف بدور المجموعات يتصدر بهم ترتيب هدافي كأس العرب.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة العراق ضمن ربع نهائي كأس العرب.

