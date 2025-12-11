سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس

أعرب لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس عن سعادته البالغة عقب الفوز على بافوس القبرصي في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس على بافوس بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كان من الضروري الفوز، ومع الانتصار تبدو الكثير من الأمور أفضل. عند تحليل المباراة، من الواضح أننا بحاجة لتقديم المزيد".

وأضاف "نحن غير راضين، واللاعبون أيضا غير راضين عن أنفسهم، وفي بعض الأوقات اكتفينا بالحد الأدنى. بعض المواقف في الشوط الأول كانت محرجة بكل صراحة. في الشوط الثاني لعبنا بهدوء أكبر وكنا أكثر اتزانا في اتخاذ القرارات".

وأوضح "الأمر يعتمد أيضا على الخصم. كنت أرغب في إجراء بعض التغييرات في الشوط الأول، لكني خشيت أن أربك اللاعبين أكثر. هذا الأسلوب قمنا بتجربته في التدريبات، وقد نجح بشكل جيد، وكنا أكثر تنظيما وإصرارا على حسم الفوز".

وأتم "هذه مباريات صعبة، وبافوس لم يستقبل الكثير من الأهداف سوى أمام بايرن ميونيخ، ويمكنك رؤية جودة هذا الفريق".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.