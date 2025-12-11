سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

أعرب لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس عن سعادته البالغة عقب الفوز على بافوس القبرصي في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس على بافوس بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
يلديز: كان يمكنني تقديم أداء أفضل من ذلك.. ووضع يوفنتوس أفضل الآن العقدة مستمرة لسادس مباراة.. نابولي يستعيد الصدارة بهزيمة يوفنتوس يوفنتوس يعلن إصابة جاتي بقطع في الغضروف الهلالي التعادلات أصبحت من الماضي؟ يوفنتوس يفوز للمباراة الثانية تواليا على كالياري

وقال سباليتي عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كان من الضروري الفوز، ومع الانتصار تبدو الكثير من الأمور أفضل. عند تحليل المباراة، من الواضح أننا بحاجة لتقديم المزيد".

وأضاف "نحن غير راضين، واللاعبون أيضا غير راضين عن أنفسهم، وفي بعض الأوقات اكتفينا بالحد الأدنى. بعض المواقف في الشوط الأول كانت محرجة بكل صراحة. في الشوط الثاني لعبنا بهدوء أكبر وكنا أكثر اتزانا في اتخاذ القرارات".

وأوضح "الأمر يعتمد أيضا على الخصم. كنت أرغب في إجراء بعض التغييرات في الشوط الأول، لكني خشيت أن أربك اللاعبين أكثر. هذا الأسلوب قمنا بتجربته في التدريبات، وقد نجح بشكل جيد، وكنا أكثر تنظيما وإصرارا على حسم الفوز".

وأتم "هذه مباريات صعبة، وبافوس لم يستقبل الكثير من الأهداف سوى أمام بايرن ميونيخ، ويمكنك رؤية جودة هذا الفريق".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر يلديز: كان يمكنني تقديم أداء أفضل من ذلك.. ووضع يوفنتوس أفضل الآن مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد كونتي: الإرهاق أثر على نابولي أمام بنفيكا جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا هالاند: الفوز في ملعب صعب يمنحنا دفعة مهمة.. ولا أحب الحديث عن منافسة أرسنال
أخر الأخبار
سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر كوزمين: سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة.. ولا نحتاج للتحفيز 23 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: سنواجه الأردن بكل قوة وهدفنا هو التأهل 31 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - نجم الأردن: مصلحة المنتخب أولا.. وسأناقش العروض عقب نهاية البطولة 45 دقيقة | كأس العرب
ذا صن: إيتو تدخل باستبعاد أبو بكر من قائمة الكاميرون خوفا من كسر رقمه القياسي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس ساعة | الكرة الأوروبية
ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: العراق لا يمنح الهدايا.. علينا اللعب بجدية كبيرة ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518961/سباليتي-الأمور-تبدو-أفضل-مع-تحقيق-الفوز-وتعرضنا-لمواقف-محرجة-أمام-بافوس