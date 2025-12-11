ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر

اختتمت منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق أرسنال العلامة الكاملة منفردا عقب مرور ست جولات بعد الفوز في مبارياته الستة.

وتغلب أرسنال خارج ملعبه على كلوب بروج بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وشهدت الجولة السادسة انتصار مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور 6 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- أرسنال 18 نقطة (+16)

2- بايرن ميونيخ 15 نقطة (+11)

3- باريس سان جيرمان 13 نقطة (+11)

4- مانشستر سيتي 13 نقطة (+6)

5- أتالانتا 13 نقطة (+2)

6- إنتر 12 نقطة (+8)

7- ريال مدريد 12 نقطة (+6)

8- أتلتيكو مدريد 12 نقطة (+3)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- ليفربول 12 نقطة (+3)

10- دورتموند 11 نقطة (+6)

11- توتنام 11 نقطة (+6)

12- نيوكاسل 10 نقاط (+7)

13- تشيلسي 10 نقاط (+5)

14- سبورتنج لشبونة 10 نقاط (+4)

15- برشلونة 10 نقاط (+3)

16- مارسيليا 9 نقاط (+3)

17- يوفنتوس 9 نقاط (+2)

18- جالاتاسراي 9 نقاط (+0)

19- موناكو 9 نقاط (1-)

20- باير ليفركوزن 9 نقاط (2-)

21- أيندهوفن 8 نقاط (+4)

22- كاراباج 7 نقاط (3-)

23- نابولي 7 نقاط (5-)

24- كوبنهاجن - 7 نقاط (6-)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- بنفيكا - 6 نقاط (2-)

26- بافوس 6 نقاط (5-)

27- رويال سان جيلواز - 6 نقاط (8-)

28- أتلتيك بلباو - 5 نقاط (5-)

29- أولمبياكوس - 5 نقاط (7-)

30- فرانكفورت - 4 نقاط (8-)

31- كلوب بروج - 4 نقاط (8-)

32- بودو جليمت - 3 نقاط (4-)

33- سلافيا براج - 3 نقاط (9-)

34- أياكس - 3 نقاط (13-)

35- فياريال - نقطة واحدة (9-)

36- كايرات ألماتي - نقطة واحدة (11-)

وتقام الجولة السابعة من مرحلة المجموعات يومي 20 و21 يناير المقبلين

الثلاثاء 20 يناير

كايرات ألماتي × كلوب بروج - 5:30 مساء

بودو جليمت × مانشستر سيتي - 7:45 مساء

كوبنهاجن × نابولي - 10 مساء

إنتر × أرسنال - 10 مساء

أولمبياكوس × باير ليفركوزن - 10 مساء

ريال مدريد × موناكو - 10 مساء

لشبونة × باريس سان جيرمان - 10 مساء

توتنام × دورتموند - 10 مساء

فياريال × أياكس - 10 مساء

الأربعاء 21 يناير

جالاتاسراي × أتلتيكو مدريد - 7:45 مساء

كاراباج × إينتراخت فرانكفورت - 7:45 مساء

أتالانتا × أتلتيك بلباو - 10 مساء

بايرن ميونيخ × رويال سان جيلواز - 10 مساء

تشيلسي × بافوس - 10 مساء

يوفنتوس × بنفيكا - 10 مساء

مارسيليا × ليفربول - 10 مساء

نيوكاسل × أيندهوفن - 10 مساء

سلافيا براج × برشلونة - 10 مساء

دوري أبطال أوروبا أرسنال العلامة الكاملة
