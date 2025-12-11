يلديز: كان يمكنني تقديم أداء أفضل من ذلك.. ووضع يوفنتوس أفضل الآن

كينان يلديز النادي : يوفنتوس يوفنتوس

أبدى كينان يلديز صانع ألعاب يوفنتوس سعادته بفوز فريقه على بافوس في دوري أبطال أوروبا.

وتحفظ يلديز على مستواه الشخصي في المباراة رغم رضاه بتحقيق الانتصار في النهاية.

وقال يلديز في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: "حققنا انتصارا جيدا، أرى أننا قدمنا شوطا أولا قويا أيضا لكننا كنا بحاجة لهدف، وبعد الاستراحة دخلنا بروح أكبر ونجحنا في فرض سيطرتنا".

وشدد "كان يجب أن أقدم أداء أفضل في بعض اللحظات، أضعت فرصة وكنت أستطيع صناعة هدف لجوناثان ديفيد لكن لم أره وقتها، لكن أشكر الله لأنني تمكنت من تعويض ذلك بعد ذلك".

وأوضح "الهزيمة الأخيرة في الدوري كانت مؤلمة لنا، تدربنا بتركيز كبير، ووضعنا في الملعب اليوم كان جيدا وأتمنى أن نواصل التحسن فيما هو قادم".

وعن إشادة سباليتي به في التدريبات أجاب "لا أعلم تحديدا، لكنني دائما أبذل 100% من جهدي في التدريبات، فهذا يساعدني على التطور ويجعلني مستعدا لمساعدة الفريق في المواقف المختلفة أثناء المباريات".

واختتم يلديز تصريحاته "هذا الفوز الثاني على التوالي لنا في دوري الأبطال، ورفع رصيدنا في المجموعة. الأمر ليس مثاليا حتى الآن لكن وضعنا بات أفضل وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق أهدافنا".

وتغلب يوفنتوس على بافوس بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.