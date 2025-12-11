كاراسكو ينقطع عن تدريبات الشباب لسبب غريب

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب ضد أهلي جدة

غاب البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب فريق الشباب السعودي، عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي لسبب غريب، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

ولم يتواجد اللاعب في تدريبات الثلاثاء والأربعاء لسبب بعيد عن كرة القدم.

وأوضح التقرير أن كاراسكو رفض الحضور إلى مقر النادي قبل الاستجابة لمطالبه باستقدام عاملة منزلية.

وأشار التقرير إلى أن كاراسكو أبلغ إدارة النادي عدم قدرته على العودة للتدريبات ما لم تُنهَ الإجراءات الخاصة بتحقيق رغبته.

من جهته، وصف عبد العزيز المالك رئيس نادي الشباب الخبر بـ"أنه غير دقيق".

وتعمل إدارة الشباب حاليًا على إنهاء الملف عبر تواصل مباشر مع وكيل أعمال اللاعب.

وذلك على أمل إعادته إلى التدريبات قبل استئناف الاستحقاقات المقبلة للفريق.

وشارك الجناح البلجيكي في 11 مباراة مع الشباب هذا الموسم، وسجل 6 أهداف.

