ارتبط اسمه بـ الأهلي.. رئيس الرجاء: لا ننوي الاستغناء عن بلعمري

يتمسك جواد الزيات رئيس نادي الرجاء المغربي ببقاء يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق وتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال مجانا لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وقال جواد الزيات رئيس الرجاء في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "الرجاء لا ينوي الاستغناء عن يوسف بلعمري خلال الانتقالات الشتوية".

وأضاف الزيات " اللاعب يظل جزءا من مشروع النادي ونشعر بالتفاؤل بشأن مفاوضات تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

بلعمري ضمن الاسماء المطروحة بقوة لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يجهز عرضا لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد يوسف بلعمري لاعب الرجاء.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وربطت تقارير بين يوسف بلعمري والانتقال إلى الأهلي في ظل بحث المارد الأحمر عن ظهير أيسر بعد رحيل كل من يحيى عطية الله وعلي معلول بنهاية الموسم الماضي

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.