رئيس نادي الخلود: صلاح لا يناسب الدوري السعودي.. واختيار فينيسيوس أفضل

محمد صلاح النادي : ليفربول الخلود

يرفض بن هاربورج رئيس نادي الخلود السعودي فكرة التعاقد مع محمد صلاح والانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان قد ارتبط اسم محمد صلاح بالدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة بعد أزمته مع أرني سلوت المدير الفني وجلوسه على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات.

وقال بن هاربورج رئيس نادي الخلود عبر قمة كرة القدم العالمية في الرياض: "على الأندية السعودية توخي الحذر في محاولة التعاقد مع صلاح مجددا".

وأوضح "صلاح يبلغ من العمر 33 عاما وأداؤه كان مخيبا للآمال بشكل كبير منذ تجديد وحصوله على مبلغ ضخم في ليفربول".

وشدد بن هاربورج "متأكد من أن البعض معجبون بنجوميته، فهو من المنطقة نفسها، لكنني أرى أنه لا يناسب الدوري السعودي".

واختتم الأمريكي بن هاربورج "لو كان الاختيار بينه وبين فينيسيوس، لاخترت فينيسيوس. أعتقد أن فينيسيوس يجب أن يأتي إلى هنا ويزدهر"

ويستعد صلاح للمغادرة بعد مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع المقبل، حيث يستعد للانضمام إلى منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وغاب عن مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، مما زاد التكهنات حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا، كما جدد تعاقده مع النادي في أبريل الماضي.

وسجل صلاح 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة مع ليفربول في الموسم الماضي، لكنه سجل أربعة أهداف فقط في 13 مباراة هذا الموسم.

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

سلوت تحدث آنذاك عن الأمر قائلا: "رأيي حول ما يقال عن جلوس صلاح على الدكة؟ أتفهم الأمر، وهو يستحق ذلك نظرا لما قدمه للنادي على مدار 6-7 سنوات، هذا أمر طبيعي تماما".

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف في الدقائق الأخيرة في سان سيرو.

في الوقت الحالي ارتبط اسم بايرن ميونيخ وأيضا أندية الدوري السعودي لضم صلاح.

ولم يتحدد بعد موقف الدولي المصري من لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد في انتظار مؤتمر سلوت يوم الجمعة.