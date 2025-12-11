تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سنتياجو برنابيو، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في فوز فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان نيكو أوريلي بمتوسط تقييم بلغ 7.2 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 9 أهداف بقميص السماوي وصنع 3 أهداف.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش مانشستر سيتي ريال مدريد
