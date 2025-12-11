بعد 16 عاما.. فووت ميركاتو: ليون يحلم بعودة بنزيمة

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

يحلم نادي ليون الفرنسي في استعادة خدمات كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب موقع "فووت ميركاتو" الفرنسي، فإن ليون يترقب موقف كريم بنزيمة مع اتحاد جدة.

أخبار متعلقة:
كونسيساو يعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة الرياض بنزيمة: فينيسيوس بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية.. وقد أعود لريال مدريد بشرط واحد بنزيمة: أظهرنا أن اتحاد جدة لا يزال حاضرا بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك

وأوضحت التقارير ذاتها أن عقد المهاجم الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده حتى الآن.

ويرغب ليون في استعادة خدمات نجمه السابق بعد 16 عاما على رحيله من النادي الفرنسي.

وانتقل بنزيمة من ليون إلى ريال مدريد في صيف 2009.

ولعب بنزيمة بين عامي 2009 و2023 بقميص ريال مدريد وانتقل منه إلى اتحاد جدة.

المهاجم صاحب الـ37 عاما حصد الثنائية المحلية مع الاتحاد في الموسم المنصرم.

وخلال الموسم الحالي لعب بنزيمة 12 مباراة وسجل 11 هدفا بجميع المسابقات.

بنزيمة اتحاد جدة ليون الدوري السعودي
نرشح لكم
كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة كاراسكو ينقطع عن تدريبات الشباب لسبب غريب رئيس نادي الخلود: صلاح لا يناسب الدوري السعودي.. واختيار فينيسيوس أفضل الشرق الأوسط: الأندية السعودية لم تطرح فكرة التعاقد مع صلاح كأس العرب - رينارد يفاضل بين ثنائي تحسبا لغياب لاعب النصر أمام فلسطين وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26 كأس العرب - مهاجم المغرب: لم أقصد الإساءة لأحد بعد هدفي في مرمي السعودية
أخر الأخبار
تشكيل كأس العرب - الكرتي يقود المغرب أمام سوريا.. وخربين على الدكة دقيقة | كأس العرب
منافس مصر - مدافع صنداونز ولاعب ولفرهامبتون على رأس قائمة زيمبابوي في أمم إفريقيا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - حمادة الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر في كأس إفريقيا 52 دقيقة | منتخب مصر
موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم ساعة | ميركاتو
ذا صن: احتمالية نقل مباراة مصر وإيران إلى كندا بسبب أزمة احتفالات دعم المثلية ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا يوجه انتقادات لاذعة لمدافعه قبل الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مؤتمر بوقرة: علينا الحذر أمام الإمارات.. التفاصيل الصغيرة ستحسم اللقاء 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518952/بعد-16-عاما-فووت-ميركاتو-ليون-يحلم-بعودة-بنزيمة