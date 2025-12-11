مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا تصريحات أنطونيو كونتي مدرب نابولي بعد مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا،.

وتغلب بنفيكا على نابولي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وشدد مورينيو على أن حديث كونتي بإرهاق لاعبي نابولي مجرد أعذار بعد الخسارة.

وقال مورينيو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: "الفريق يقدم مستويات جيدة منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع، شاهدت أداءً مقنعا أمام سبورتنج وكنت واثقا من تقديم نفس المستوى هنا أيضا".

وأضاف "كنا نعلم أننا نواجه فريق نابولي قوي ومدرب ممتاز يلعب بثلاثة مدافعين ويفرض أسلوبه على المنافسين، ولكننا نجحنا في التعامل مع ذلك واستحقينا الفوز".

وعن تصريحات كونتي بعد المباراة أوضح مورينيو: "القول إن بنفيكا كان أكثر جاهزية بدنية مجرد عذر. نحن قرأنا المباراة جيدا وقررت إشراك إيفانوفيتش بدلا من بافليديس بشكل أساسي في الهجوم، وهذا غير طريقة لعبنا تماما".

وأكد مورينيو "كنا نعرف أن أي نتيجة غير الفوز تعني خروجنا من البطولة، الآن لدينا ست نقاط ونواصل المنافسة".

وواصل "آخر مرة فاز فيها فريق برتغالي بدوري الأبطال كانت قبل عشرين عاما، والإيطالي قبل خمسة عشر عاما، هناك عوامل كثيرة، والفرق التي تفوز عادة هي الأكثر استثمارا".

أما عن دخوله المؤتمر الصحفي بهدية فأجاب "هذه الحقيبة لي، إنه قميص سكوت مكتوميناي، لقد سبق وأشركته أساسيا في مانشستر يونايتد على حساب بول بوجبا، أعتقد أن ذلك أقل ما يمكنه فعله".

واختتم مورينيو تصريحاته: "هناك دائما تفاصيل تصنع الفارق في البطولات الكبرى، وفريقي اليوم أظهر كل ما يحتاجه للاستمرار في المشوار الأوروبي".

وتجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين بعدما ألحق به بنفيكا الخسارة الثالثة.

أما بنفيكا فحقق انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس والعشرين.

دوري أبطال أوروبا بنفيكا مكتوميناي
