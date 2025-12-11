كونتي: الإرهاق أثر على نابولي أمام بنفيكا

اعترف أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي بمعاناة فريقه من الإجهاد البدني والذهني بعد الخسارة أمام بنفيكا، مؤكدا أن كثرة المباريات ألقت بظلها بشدة على الأداء.

وتغلب بنفيكا على نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: "الحقيقة أننا لم نكن في أفضل حالاتنا منذ البداية. بنفيكا لعب يوم الجمعة، بينما خضنا مباراة قوية أمام يوفنتوس يوم الأحد بعد فترة طويلة من المواجهات المتتالية، لذلك استهلكنا الكثير من الطاقة البدنية والذهنية".

وأضاف: "كنت أؤكد دائما قبل اللقاء على أهمية الطاقة، لأن في النهاية ندفع ثمن هذا الإجهاد، واليوم عانينا، خاصة في بداية المباراة حيث كانوا الأكثر عدوانية".

وأوضح كونتي "أردنا الضغط مبكرا لكننا أخطأنا في تنفيذ ذلك، وسمحنا بهجمة خطيرة منحتهم الثقة. كنا أكثر تفككا، ولم نكن فعالين في الضغط".

وشدد "كل ذلك مفهوم بالنظر إلى صعوبة اللقاء وتراكم ست مباريات خلال ثلاثة أسابيع".

وتابع: "اللاعبون كانوا كرماء وبذلوا كل ما لديهم حتى النهاية، لكن اتخذوا قرارات غير صحيحة، وافتقدنا للجودة. لا ألومهم فقد قدموا كل ما يملكون".

وحول مشكلة تغيير اللاعبين قال المدرب الإيطالي: "ذكرت حتى بعد الفوز الأخير أننا نعاني من نقص البدائل وصعوبة إجراء تدوير وإراحة بعض العناصر".

وأضاف "إيقاع الكرة في إيطاليا تحسن مؤخرا لكن لا ننسى أن بنفيكا لعب يوم الجمعة بينما لعبنا نحن الأحد واضطررنا للسفر إلى لشبونة".

واختتم تصريحاته: "من المبكر تحديد موعد عودة لوكاكو، فهو لم ينضم بعد لتدريبات الفريق. لدينا مواجهة قوية في الدوري الأحد والوقت ضيق للغاية بعد رحلة العودة المتأخرة".

وتجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين بعدما ألحق به بنفيكا الخسارة الثالثة.

أما بنفيكا فحقق انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس والعشرين.