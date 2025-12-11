جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن فوز فريقه الصعب أمام ريال مدريد، مشيرا إلى أهمية النقاط في مشواره الأوروبي رغم مواجهة ظروف معقدة.

وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد بملعب سنتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "كان من الممكن أن يكون أداءنا أفضل، لكن الأمر كان صعبا جدا هنا. لدينا أربعة أو خمسة لاعبين شاركوا للمرة الأولى في هذا الملعب".

وشدد جوارديولا "علينا أن نفرح بالفوز خاصة أن لدينا 13 نقطة، والتأهل لمراكز الثمانية الأولى أصبح بأيدينا، وهذا هو الهدف".

وتطرق جوارديولا للحديث عن لاعبي ريال مدريد قائلا: "رودريجو، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، كلهم نجوم كبار، والسرعة الهجومية لديهم خطيرة جدا. لهذا لا يمكننا اللعب بخط دفاع متقدم، يجب الالتزام دفاعيا. كنا نفتقد للتركيز الدفاعي وأمامنا مجال للتحسن".

وبسؤاله عن إمكانية التتويج باللقب أجاب "لسنا جاهزين الآن، نحن بعيدون عن المستوى المثالي. في فبراير سنكون أفضل بالتأكيد. مثل هذه اللقاءات، سبق أن لعبنا هنا وقدمنا أداء أفضل وخسرنا. اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا لكن لا يزال أمامنا الكثير لنطور من أنفسنا".

واختتم جوارديولا تصريحاته "أرقام هالاند تتحدث عن نفسها، يجب أن نبحث عنه أكثر داخل الملعب ويكون أكثر مشاركة في اللعب. في آخر مباراتين لم يكن متواجدًا بما يكفي في أحداث المباراة، وعلينا أن نجد طريقة لإشراكه أكثر".

وسقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم ريال مدريد في البداية عن طريق رودريجو في الدقيقة 28، إلا أن مانشستر سيتي نجح في العودة وتسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول.

وخسر ريال مدريد للمباراة الثانية في مرحلة الدوري أمام فريق إنجليزي، بعدما خسر أمام ليفربول بهدف نظيف من قبل.

ونجح مانشسترسيتي في تكرار الفوز أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، بعدما حقق الفوز بالنتيجة ذاتها عام 2020.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، أما مانشستر سيتي فيتبقى له مباراتي بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.

