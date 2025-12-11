مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا

نوني مادويكي النادي : أرسنال أرسنال

أعرب نوني مادويكي مهاجم أرسنال عن سعادته بتسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار بنفس المستوى والمساهمة دائما بحسم المباريات لصالح فريقه.

وسجل مادويكي هدفين في انتصار أرسنال على كلوب بروج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال مادويكي في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "الهدف الأول كان جميلا جدا، أما الثاني فجاء بسهولة لكن الأول كان مميزا بالفعل. سعيد للغاية بالنتيجة".

وأضاف "أقل ما يجب أن أقدمه للفريق هو تشكيل خطورة هجومية مستمرة. أحاول التسجيل وصناعة الفارق بأكبر قدر ممكن، وهذا هو المستوى الذي أبحث عنه كي أكون حاسما باستمرار مع النادي والمنتخب. أؤمن أنني قادر على الوصول لهذا المستوى".

وتابع مادويكي "نحن مجموعة متماسكة، وهذا هو الأهم. جميعنا نريد النجاح لبعضنا البعض ونعلم أن الفرصة ستأتي للجميع في الموسم، نلعب بروح الفريق ونعرف أن لكل شخص دور يؤديه".

وبخصوص التسجيل الفترة الأخيرة شدد "في آخر مباراة لي بدوري الأبطال أحرزت هدفا، الآن سجلت هدفين وأتمنى أن أنقل هذا التألق إلى مباريات الدوري أيضا".

واختتم مادويكي تصريحاته "نقاتل في كل البطولات، أشعر أننا قادرون على الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي ويجب أن نضع هذا الهدف أمامنا. نحن في حالة جيدة حاليا".

وواصل أرسنال تصدره لترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار السادس على التوالي.

وتغلب أرسنال خارج ملعبه على كلوب بروج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل نوني مادويكي هدفين لأرسنال في الدقيقتين 25 و47 بينما اختتم جابرييل مارتينيلي التسجيل في الدقيقة 56.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة وحيدا وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب منافسيه.

ويحتاج أرسنال لنقطة وحيدة خلال الجولتين المقبلتين لضمان مقعده ضمن أول 8 مراكز وبالتالي التأهل إلى ربع النهائي بشكل مباشر.

أما كلوب بروج فتأزم موقفه بخسارة رابعة ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ 31 وبفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للملحق.