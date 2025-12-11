هالاند: الفوز في ملعب صعب يمنحنا دفعة مهمة.. ولا أحب الحديث عن منافسة أرسنال

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

أعرب إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بالفوز الصعب أمام ريال مدريد، مؤكدا أهمية النقاط في مشوار الفريق مع النظام الجديد لدوري الأبطال.

وسجل هالاند هدفا في فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واح على ملعب سنتياجو برنابيو.

وقال هالاند في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "من الصعب جدا اللعب هنا، الملعب قوي والمباراة كانت فوضوية ولم نستطع السيطرة عليها تماما. في النهاية حققنا الفوز وهذا يسعدني كثيرا".

وأضاف "هذه المباريات هي التي ترغب في خوضها، مع النظام الجديد لدوري الأبطال نخوض مواجهات أكثر وهذا أمر رائع بالنسبة لي".

وتابع "الفوز اليوم كان حاسما، خاصة بعد الهزيمة أمام ليفركوزن، الأمور كانت ستبدو مختلفة تماما لو لم ننتصر. أمامنا مباراتان ونحتاج لإنهاء قوي لضمان التأهل بين الثمانية الأوائل".

وبسؤاله عن غياب كيليان مبابي أجاب "كنا نعلم بإصاباتهم، لدينا إصابات أيضا لكنهم يواجهون ظروفا أصعب. لا تتمنى غياب أي نجم لكن كنا نتوقع أن يلعب مبابي اليوم".

وأضاف "كنت أتوقع مواجهته بشكل مباشر، غيابه ليس شئ يسعدك لأننا نحب مواجهة الأفضل، لكن وجوده خارج اللقاء يمنحنا دفعة نفسية".

واستطرد: "تريد دائما اللعب ضد أفضل اللاعبين، وبعد دقيقة واحدة بدأ راؤول أسينسيو الضغط عليّ في الملعب وهذا النوع من المواجهات أستمتع به وأفضله، وكذلك أنطونيو روديجر دائما بيننا صراعات قوية واليوم كان متحمسا للغاية وحصلنا على ركلة جزاء".

أما عن رأيه في منافسة أرسنال بالدوري أجاب هالاند "لا أحب الحديث كثيرا في هذا الأمر، علينا التركيز على أنفسنا. سيتي لديه سياسة واضحة منذ 10 سنوات وهي التركيز على الفريق وعدم النظر للآخرين".

واختتم هالاند تصريحاته "لدينا مباراة أمام كريستال بالاس الأحد والأجندة مزدحمة جدا، علينا أن نبقى في كامل الجاهزية ونخوض كل لقاء على حدة ونتمنى الفوز في المواجهة القادمة".

وسقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم ريال مدريد في البداية عن طريق رودريجو في الدقيقة 28، إلا أن مانشستر سيتي نجح في العودة وتسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول.

وخسر ريال مدريد للمباراة الثانية في مرحلة الدوري أمام فريق إنجليزي، بعدما خسر أمام ليفربول بهدف نظيف من قبل.

ونجح مانشسترسيتي في تكرار الفوز أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، بعدما حقق الفوز بالنتيجة ذاتها عام 2020.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، أما مانشستر سيتي فيتبقى له مباراتي بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.