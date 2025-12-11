إيدي هاو: علينا القتال حتى النهاية للتأهل بين الثمانية الكبار.. وموقف جويلينتون غامض

جويلينتون النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

تحدث إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن المواجهة الصعبة لفريقه ضد باير ليفركوزن، مؤكدا أن الأداء كان جيدا في فترات عديدة لكن الأمور لم تكن سهلة على لاعبيه.

وتعادل نيوكاسل رغم تقدمه مع باير ليفركوزن بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "كانت مباراة صعبة، أعتقد أننا قدمنا مستوى جيد ولكنها ظلت معقدة بالنسبة لنا".

وعن حديث أنتوني جوردون عن حدوث مشكلة ذهنية داخل الفريق أوضح هاو: "لا أعلم، الأهداف جزء من المباريات ولم ندافع بشكل جيد اليوم. كان من السهل عليهم اختراق وسط دفاعنا في الهدف الثاني".

وأضاف "لم أكن راضيا في الشوط الأول، ليس عن الأداء بقدر ما كان ينقصنا الإيمان بقدرتنا على التسجيل".

وشدد "عليك أن تصنع الفارق وتؤمن بذلك داخليا. كنا قريبين من المنافس أغلب الوقت لكن افتقدنا التركيز في اللحظات الحاسمة".

وتابع: "النتيجة وضعتنا في مركز جيد للمنافسة على التأهل بين الثمانية الكبار، الأمور لا تزال بأيدينا ولكننا نواجه مباراتين صعبتين. ما علينا فعله هو التركيز على الدوري الإنجليزي حيث نمر بفترة جيدة حتى الآن".

واختتم هاو تصريحاته بالإجابة عن موقف جويلينتون من المشاركة في الدوري قائلا: "لست متأكدا. شعر بشد في العضلة الضامة، واتخذنا قرارا بإخراجه مباشرة".

ورفع نيوكاسل بالتعادل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر وبفارق نقطتين فقط عن الثمانية الكبار.

بينما باير ليفركوزن رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز العشرين.