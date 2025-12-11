إيدي هاو: علينا القتال حتى النهاية للتأهل بين الثمانية الكبار.. وموقف جويلينتون غامض

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 09:57

كتب : FilGoal

إيدي هاو - نيوكاسل

جويلينتون

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

تحدث إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن المواجهة الصعبة لفريقه ضد باير ليفركوزن، مؤكدا أن الأداء كان جيدا في فترات عديدة لكن الأمور لم تكن سهلة على لاعبيه.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

وتعادل نيوكاسل رغم تقدمه مع باير ليفركوزن بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "كانت مباراة صعبة، أعتقد أننا قدمنا مستوى جيد ولكنها ظلت معقدة بالنسبة لنا".

وعن حديث أنتوني جوردون عن حدوث مشكلة ذهنية داخل الفريق أوضح هاو: "لا أعلم، الأهداف جزء من المباريات ولم ندافع بشكل جيد اليوم. كان من السهل عليهم اختراق وسط دفاعنا في الهدف الثاني".

وأضاف "لم أكن راضيا في الشوط الأول، ليس عن الأداء بقدر ما كان ينقصنا الإيمان بقدرتنا على التسجيل".

وشدد "عليك أن تصنع الفارق وتؤمن بذلك داخليا. كنا قريبين من المنافس أغلب الوقت لكن افتقدنا التركيز في اللحظات الحاسمة".

وتابع: "النتيجة وضعتنا في مركز جيد للمنافسة على التأهل بين الثمانية الكبار، الأمور لا تزال بأيدينا ولكننا نواجه مباراتين صعبتين. ما علينا فعله هو التركيز على الدوري الإنجليزي حيث نمر بفترة جيدة حتى الآن".

واختتم هاو تصريحاته بالإجابة عن موقف جويلينتون من المشاركة في الدوري قائلا: "لست متأكدا. شعر بشد في العضلة الضامة، واتخذنا قرارا بإخراجه مباشرة".

ورفع نيوكاسل بالتعادل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر وبفارق نقطتين فقط عن الثمانية الكبار.

بينما باير ليفركوزن رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز العشرين.

دوري أبطال أوروبا نيوكاسل جويلينتون
نرشح لكم
سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد كونتي: الإرهاق أثر على نابولي أمام بنفيكا جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا
أخر الأخبار
سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر كوزمين: سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة.. ولا نحتاج للتحفيز 23 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: سنواجه الأردن بكل قوة وهدفنا هو التأهل 30 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - نجم الأردن: مصلحة المنتخب أولا.. وسأناقش العروض عقب نهاية البطولة 44 دقيقة | كأس العرب
ذا صن: إيتو تدخل باستبعاد أبو بكر من قائمة الكاميرون خوفا من كسر رقمه القياسي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس ساعة | الكرة الأوروبية
ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: العراق لا يمنح الهدايا.. علينا اللعب بجدية كبيرة ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518946/إيدي-هاو-علينا-القتال-حتى-النهاية-للتأهل-بين-الثمانية-الكبار-وموقف-جويلينتون-غامض