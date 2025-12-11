بيلينجهام: ندعم ألونسو بنسبة 100%.. ونملك كل ما نحتاجه للعودة

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

شدد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على دعم اللاعبين بنسبة 100% لتشابي ألونسو المدير الفني رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بيلينجهام أن الفريق يمر بفترة صعبة، لكنه يثق في قدرة اللاعبين على تجاوز الموقف، مشيرا إلى الأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس.

وقال بيلينجهام في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "ما زلنا نحاول حل الأمور بأنفسنا داخل غرفة الملابس، بغض النظر عما يحدث خارجها".

وتابع "نعلم أن الأجواء السلبية لا تساعدنا. من بين مشاكلنا أننا في لحظات معينة من المباريات عندما نتعرض للضغط غالبا ما نستقبل الأهداف، ما يجعلنا في موقف صعب ويجبرنا على اللعب بطريقة لا نحبذها".

وأضاف "رغم ذلك لدينا كل ما يلزم لتغيير الوضع، ربما نحتاج بعض الحظ أو مناقشة داخلية لبعض الأمور. لدي إيمان كامل أن الموسم لم ينته بعد فقط لأننا نمر بسلسلة نتائج سيئة".

أما عن موقف اللاعبين من دعم تشابي ألونسو فأجاب "بالتأكيد 100%، المدرب رائع. علاقتي الشخصية به ممتازة، وأعرف أن أغلب اللاعبين أيضا كذلك".

وأوضح "بعد التعادلات الأخيرة جرت محادثات قوية بيننا شعرنا بعدها بتحسن كبير، لكن في المباريات الأخيرة لم نوفق. لا أحد ينظر للخلف أو يشتكي، نتقبل الوضع ونواصل القتال".

واختتم بيلينجهام تصريحات بالحديث عن الضغوط قائلا: "هذه هي الحياة. أنا اخترت هذا الطريق، ألعب في أكبر نادٍ في العالم ومع أحد أكثر المنتخبات تعرضا للضغوط. لا أبحث عن الشفقة، فأنا أعيش حلمي. أتعامل مع كل ما يواجهني، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وسقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم ريال مدريد في البداية عن طريق رودريجو في الدقيقة 28، إلا أن مانشستر سيتي نجح في العودة وتسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول.

وخسر ريال مدريد للمباراة الثانية في مرحلة الدوري أمام فريق إنجليزي، بعدما خسر أمام ليفربول بهدف نظيف من قبل.

ونجح مانشسترسيتي في تكرار الفوز أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، بعدما حقق الفوز بالنتيجة ذاتها عام 2020.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، أما مانشستر سيتي فيتبقى له مباراتي بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.