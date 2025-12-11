كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

اختتمت منافسات مرحلة المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية للسيدات بمشاركة الأهلي.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة حتى يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري.

وتصدر الأهلي المجموعات الثلاث بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وبفارق النقاط المسجلة.

ويلعب الأهلي أمام CNS من الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي.

وتقام جميع مباريات ربع النهائي غدا الجمعة.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

فيروفيارو الموزمبيقي × سبورتنج لواندا الأنجولي - 12 ظهرا

داكار السنغالي × ريج الرواندي - 2:30 عصرا

الجيش الرواندي × هيئة المواني الكيني - 5 مساء

الأهلي × CNS الكونغولي - 7:30 مساء

وحال تأهل الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة الجيش الرواندي أمام هيئة المواني في نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم السبت بينما النهائي يوم الأحد.