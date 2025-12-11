مواعيد مباريات الخميس 11 ديسمبر 2025.. ربع نهائي كأس العرب والاتحاد ضد المصري

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 09:26

كتب : FilGoal

فلسطين

يشهد اليوم الخميس الموافق 11 من شهر ديسمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

كأس العرب

يواجه منتخب المغرب نظيره سوريا في افتتاح منافسات ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في الرابعة والنصف مساء على استاد خليفة الدولي.

بينما يواجه منتخب فلسطين نظيره السعودية في السابعة والنصف مساء على استاد لوسيل.

وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

كأس عاصمة مصر

يلعب الاتحاد السكندري أمام المصري في افتتاح مبارياتهما بالمسابقة.

وتقام المباراة على استاد السويس في تمام الخامسة مساء.

بينما يلعب وادي دجلة أمام بتروجت في تمام الثامنة مساء على استاد السلام.

