مواعيد مباريات الخميس 11 ديسمبر 2025.. ربع نهائي كأس العرب والاتحاد ضد المصري
الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 09:26
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس الموافق 11 من شهر ديسمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
كأس العرب
يواجه منتخب المغرب نظيره سوريا في افتتاح منافسات ربع نهائي المسابقة.
وتقام المباراة في الرابعة والنصف مساء على استاد خليفة الدولي.
بينما يواجه منتخب فلسطين نظيره السعودية في السابعة والنصف مساء على استاد لوسيل.
وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر.
كأس عاصمة مصر
يلعب الاتحاد السكندري أمام المصري في افتتاح مبارياتهما بالمسابقة.
وتقام المباراة على استاد السويس في تمام الخامسة مساء.
بينما يلعب وادي دجلة أمام بتروجت في تمام الثامنة مساء على استاد السلام.
نرشح لكم
كأس العرب - لاعب الأردن: انتصرنا على مصر أداء ونتيجة.. وحلم كأس العالم أصبح حقيقة رئيس الاتحاد القطري يحسم موقف لوبيتيجي من كأس العالم كأس العرب - طاقم تحكيم مصري يقود لقاء السعودية وفلسطين كأس العرب - مؤتمر مدرب سوريا: المغرب لا يفرق كثيرا عن تونس كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: علينا أن نلعب بتواضع أمام منتخب سوريا القوي كأس العرب - مؤتمر رينار: سنحاول حسم لقاء فلسطين قبل الوصول لركلات الترجيح كأس العرب - رينارد يفاضل بين ثنائي تحسبا لغياب لاعب النصر أمام فلسطين كأس العرب - حمدان: أريد التضحية بكل شيء من أجل شعب فلسطين