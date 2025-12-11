أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا

واصل بنفيكا البرتغالي انتصاراته وعطّل نابولي الإيطالي بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل جوزيه مورينيو الفوز على أنطونيو كونتي بفضل هدفي ريتشارد ريوس ولياندرو باريرو في الدقيقتين 20 و49.

الفوز رفع رصيد بنفيكا لـ 6 نقاط بعد 4 هزائم متتالية وارتقى للمركز الـ 25.

فيما تراجع نابولي بطل الدوري الإيطالي للمركز الـ 23 برصيد 7 نقاط.

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي متفوقا على بافوس القبرصي بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية البيانكونيري كل من ويستون ماكيني وجوناثان ديفيد.

وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 9 نقاط في المركز السابع عشر.

فيما ظل بافوس في المركز الـ 26 برصيد 6 نقاط.

وفرض أتلتيك بلباو الإسباني التعادل السلبي في سان ماميس على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظل باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما حقق بلباو النقطة الخامسة في المركز الـ 28.

وانتهت مباراتي باير ليفركوزن ضد نيوكاسل وبوروسيا دورتموند ضد بودوجليمت بنتيجة 2-2.

