أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا
الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 01:08
كتب : FilGoal
واصل بنفيكا البرتغالي انتصاراته وعطّل نابولي الإيطالي بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وسجل جوزيه مورينيو الفوز على أنطونيو كونتي بفضل هدفي ريتشارد ريوس ولياندرو باريرو في الدقيقتين 20 و49.
الفوز رفع رصيد بنفيكا لـ 6 نقاط بعد 4 هزائم متتالية وارتقى للمركز الـ 25.
فيما تراجع نابولي بطل الدوري الإيطالي للمركز الـ 23 برصيد 7 نقاط.
بنفيكا يضيف الهدف الثاني في شباك نابولي! ⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا_نابولي pic.twitter.com/0ThRNxlr0o— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2025
وحقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي متفوقا على بافوس القبرصي بنتيجة 2-0.
سجل ثنائية البيانكونيري كل من ويستون ماكيني وجوناثان ديفيد.
وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 9 نقاط في المركز السابع عشر.
فيما ظل بافوس في المركز الـ 26 برصيد 6 نقاط.
وفرض أتلتيك بلباو الإسباني التعادل السلبي في سان ماميس على باريس سان جيرمان الفرنسي.
وظل باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.
فيما حقق بلباو النقطة الخامسة في المركز الـ 28.
وانتهت مباراتي باير ليفركوزن ضد نيوكاسل وبوروسيا دورتموند ضد بودوجليمت بنتيجة 2-2.
نيوكاسل يونايتد يدرك التعادل من علامة الجزاء! ⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا #باير_ليفركوزن #نيوكاسل pic.twitter.com/ManHWXTgOn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2025