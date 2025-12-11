أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا

رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك

جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل

ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء

أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية

العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا

"جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو

لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(2) مانشستر سيتي