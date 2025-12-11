رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك

لم يبد رودريجو جناح فريق ريال مدريد، غضبه من اللعب على الجانب الأيمن.

وشارك رودريجو كجناح أيمن خلال مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز بطل إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة السادسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الجناح البرازيلي "ليس سيئا أن ألعب على الجبهة اليمنى، ألعب في الجهة اليسرى ولكن ليس لدي أي مشكلة في اللعب على اليمين، أريد أن أشارك في أي مكان وأساعد فريقي".

وأكمل "أتمنى أن أشارك وأحصل على المزيد من الفرص".

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد الوحيد في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 28.

وعن ذلك قال لاعب ريال مدريد "سعيد بالعودة للتسجيل، دائما من المهم أن أسجل، ولكني حزين كنت أفضل ألا أسجل ولكن نفوز".

وأكمل "علينا أن نمضي قدما ليس هناك حل آخر، كنا نريد أن نلعب مثلما لعبنا في الشوط الأول، ولكن كنا نحتاج إلى هذه الاستمرارية في الشوط الثاني، ومن الصعب الاستمرار على نفس النهج طوال المباراة".

وأتم "صنعنا الكثير من الفرص، احتجنا إلى بعض الهدوء لترجمة تلك الفرص إلى أهداف، وعلينا أن نحاول التحسن".

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي.