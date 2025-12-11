جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل

يعتبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الفوز أمام ريال مدريد له مذاق خاص.

وفاز مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة السادسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جوارديولا "الفوز في مرحلة الدوري لها مذاق مميز والأهم أننا بين الثمانية الأوائل، إنها قفزة مهمة ونحن سعداء بذلك."

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة من دوري أبطال أوروبا.

وأكمل "الفوز على ريال مدريد هو شيء خاص، ليس من السهل أن تلعب ضدهم، يجب أن تظهر شخصية كبيرة حين تلعب على هذا الملعب."

وأتم "اليوم نحن سجلنا الهدف قبل أن نظهر الأداء المطلوب، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل".

ورغم تقدم ريال مدريد في البداية عن طريق رودريجو في الدقيقة 28، إلا أن مانشستر سيتي نجح في العودة وتسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول.

سجل نيكو أورايلي التعادل في الدقيقة 35، قبل أن يضيف إرلينج هالاند الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 43.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراتين أمام بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.