ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

اعترف تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، بمرور فريقه بفترة صعبة.

وخسر ريال مدريد على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة السادسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في تصريحات عبر بي ان سبورتس عقب المباراة: "تقدمنا في النتيجة وكنا نعرف أنه حين لا تكون في أحسن أحوالك ستتأخر".

ورغم تقدم ريال مدريد في البداية عن طريق رودريجو في الدقيقة 28، إلا أن مانشستر سيتي نجح في العودة وتسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول.

وأكمل مدرب ريال مدريد "في الشوط الثاني حاولنا، ولكن لم نفلح في تسجيل الهدف الثاني"

وأضاف "أدري جيدا أننا نمر بظروف صعبة في ظل الغيابات والإصابات".

وتابع ألونسو "نحن مطالبون بالجاهزية الذهنية في المباريات القادمة، فوز واحد من الممكن أن يغير كل شيء، نتقبل النقد البناء تجاه المردود الذي نقدمه في الملعب".

وأتم "كيليان مبابي لم يكن جاهزا، لو كان جاهزا لكان اشترك في المباراة، نفتقده في التشكيل الأساسي".

وخسر ريال مدريد للمباراة الثانية في مرحلة الدوري أمام فريق إنجليزي، بعدما خسر أمام ليفربول بهدف نظيف من قبل.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول .

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي.

