أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته الكبيرة بالفوز خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين.

وواصل أرسنال تصدره لترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار السادس على التوالي عقب الفوز على كلوب بروج بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة TNT Sport: "نعلم مدى صعوبة دوري الأبطال، والانتصار خارج الملعب مع كل هذه الغيابات يمنح الإنجاز قيمة أكبر".

وأضاف "كريستيان نورجارد ربما أكثر لاعب يستعد بشكل احترافي في الفريق، هو من يجعل كل منا أفضل كل يوم. يمكنه اللعب في أي مركز، ورغم اختلاف عدد دقائق مشاركته إلا أن التزامه دائم، وهو نموذج رائع لنا جميعا".

وفي ما يخص اختياراته للتشكيل الأساسي أضاف: "نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي قدما مستوى استثنائيا اليوم، التهديد الهجومي والهدفان كانا رائعين، وجيسوس عاد بعد غياب 11 شهرا وقدم أداء إيجابيا للغاية".

وعن عودة جابريال جيسوس قال أرتيتا: "هناك لحظات تمر فيها بالوحدة والألم وعدم اليقين، جيسوس عاش ذلك عدة مرات في مسيرته، وهذا يظهر صلابته الذهنية وحبه الشديد لكرة القدم. نحن سعداء جدا بعودته".

وتطرق مدرب أرسنال للحديث عن عودة المصابين قائلا: "حاليا يجب علينا إدارة الموقف الدفاعي، بعض اللاعبين تواجدوا لكن لا يمكنهم المشاركة لأكثر من 45 أو 30 دقيقة فقط، إدارة ذلك كان أمرا صعبا".

واختتم تصريحاته: "مع الروح الموجودة لدى اللاعبين، أثق أن أي لاعب يمكنه اللعب في أي مركز، وقد أثبتوا أنهم قادرون على تقديم المطلوب دائما".

وتغلب أرسنال خارج ملعبه على كلوب بروج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل نوني مادويكي هدفين لأرسنال في الدقيقتين 25 و47 بينما اختتم جابرييل مارتينيلي التسجيل في الدقيقة 56.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة وحيدا وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب منافسيه.

ويحتاج أرسنال لنقطة وحيدة خلال الجولتين المقبلتين لضمان مقعده ضمن أول 8 مراكز وبالتالي التأهل إلى ربع النهائي بشكل مباشر.

أما كلوب بروج فتأزم موقفه بخسارة رابعة ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ 31 وبفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للملحق.

