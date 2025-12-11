كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية

تعرض فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة للخسارة في ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية.

ويخوض الزمالك منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وخسر فريق الزمالك أمام كونيجليانو الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل (14-25، 16-25، 22-25).

وتختتم سيدات الزمالك مشوارهن في البطولة بمواجهة أورلاندو الأمريكي في الثالثة من عصر اليوم الخميس.

وفقد فريق الزمالك فرصة التأهل لنصف النهائي بعد خسارة أول مباراتين.

وتستضيف البرازيل منافسات البطولة بالنسخة الجارية.

وتغلب برايا البرازيلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل (25-11، 25-17، 25-15).

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من برايا البرازيلي وكونيجليانو الإيطالي وأورلاندو الأمريكي.

وتترأس بعثة سيدات الزمالك، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة الزمالك 14 لاعبة وهن:

نورا عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديتش.