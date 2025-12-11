فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - فلامنجو

أوضح فيليبي لويس المدير الفني لـ فلامنجو نقاط قوة وضعف بيراميدز حسبما عرف من محللي أداء فريقه.

وانتصر فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 وتأهل لبطولة كأس التحدي ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025 في قطر.

وقال لويس في المؤتمر الصحفي: "لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز بعد، عليّ أن أدرسهم غدا. لكن فوزهم على أهلي جدة بنتيجة 3-1 دليل قاطع على قوة الفريق وتماسكه".

وأكمل "سألت محللي الأداء في الفريق فقالوا إنه فريق يتمتع بقوة هجومية هائلة، حيث يستغل مهاجمه المساحات الواسعة، كما يتميز دفاعه بقوة بدنية كبيرة. وصوله إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال دليل على قوته الكبيرة".

وتابع "أمامنا الآن 3 أيام فقط. وربما لا يتعافى بعض اللاعبين تماما من الإرهاق، لكن لا بد من التضحية".

وأردف "سنختار اللاعبين الذين نعتقد أنهم في أفضل حالة بدنية للفوز على بيراميدز، لأنني لا أشك في أنهم فريق مؤهل، كونهم في نصف النهائي وفازوا على أهلي جدة وهو فريق عظيم في كرة القدم العربية، فلا شك لدي في أن المباراة ستكون صعبة للغاية. لذلك، سنواجههم بكل فخر واعتزاز".

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.

