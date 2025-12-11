العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا

الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - أرسنال

واصل أرسنال تصدره لترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار السادس على التوالي.

وتغلب أرسنال خارج ملعبه على كلوب بروج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل نوني مادويكي هدفين لأرسنال في الدقيقتين 25 و47 بينما اختتم جابرييل مارتينيلي التسجيل في الدقيقة 56.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة وحيدا وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب منافسيه.

ويحتاج أرسنال لنقطة وحيدة خلال الجولتين المقبلتين لضمان مقعده ضمن أول 8 مراكز وبالتالي التأهل إلى ربع النهائي بشكل مباشر.

أما كلوب بروج فتأزم موقفه بخسارة رابعة ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ 31 وبفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للملحق.

رقم قياسي لـ سالمون

أصبح مارلي سالمون ثالث لاعب بعمر 16 عاما أو أقل يمثل نادي إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المفارقة أن الثلاثي لعب مع أرسنال في دوري الأبطال.

وسبق سالمون كل من جاك ويلشير وماكس داومان.

أرسنال يعادل ليفربول

بات أرسنال ثاني فريق إنجليزي يحقق 10 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك يعادل أرسنال فريق ليفربول في سلسلة الانتصارات المتتالية.

وكان أرسنال قد تغلب في ست مباريات متتالية هذا الموسم أمام كل من كلوب بروج وبايرن ميونيخ وسلافيا براج وأتلتيكو مدريد وأولمبياكوس وأتلتيك بلباو.

بينما في الموسم الماضي فاز في آخر أربع مباريات أمام كل من سبورتنج لشبونة وموناكو ودينامو زغرب وجيرونا.

الجولة المقبلة

يلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام إنتر في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

وتقام المباراة يوم 20 يناير المقبل.

بينما كلوب بروج يحل ضيفا على كايرات ألماتي في نفس الجولة.

