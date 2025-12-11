"جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو

سقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم ريال مدريد في البداية عن طريق رودريجو في الدقيقة 28، إلا أن مانشستر سيتي نجح في العودة وتسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول.

سجل نيكو أورايلي التعادل في الدقيقة 35، قبل أن يضيف إرلينج هالاند الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 43.

ورفض بيب جوارديولا الرد على نصيحة يوجهها إلى تشابي ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ورد "لن أتبول بدلا منه".

وخسر ريال مدريد للمباراة الثانية في مرحلة الدوري أمام فريق إنجليزي، بعدما خسر أمام ليفربول بهدف نظيف من قبل.

ونجح مانشسترسيتي في تكرار الفوز أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، بعدما حقق الفوز بالنتيجة ذاتها عام 2020.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متساويا في النقاط مع باريس سان جيرمان وأتالانتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع متساويا في نفس الرصيد مع إنتر وأتليتكو مدريد، وليفربول.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، أما مانشستر سيتي فيتبقى له مباراتي بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.

التشكيل:

ريال مدريد: تيبو كورتوا - ألفارو كاريراس - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام - داني سيبايوس - فينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا

مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما - ماتياس نونيز - روبن دياش - جوشكو جفارديول - نيكو أوريلي - نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - فيل فودين - ريان شرقي - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، وكاد فينيسيوس أن يتسبب في ضربة جزاء مبكرا في الدقيقة الثالثة، ولكن جاءت العرقلة على حدود منطقة الجزاء، وأكد الـ VAR صحة قرار الحكم.

وسدد فالفيردي كرة قوية اصطدمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية لصالح ريال مدريد.

وعاد ريال مدريد ليشكل خطورة على مرمى مانشستر سيتي، في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية أرضية من رودريجو ليقابلها فينيسيوس ويحاول وضعها من فوق الحارس دوناروما ولكن مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 28 ترجمة لضغط ريال مدريد، لينجح رودريجو في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية على يمين دوناروما من داخل منطقة الجزاء.

video:1

وتعرض رودريجو لإصابة بعدها بعد انزلاق قدمه على أرض الملعب دون كرة.

ونجح مانشستر سيتي في إدارك التعادل في الدقيقة 35 عن طريق نيكو أورايلي بعد متابعة لكرة مرتدة من يد كورتوا إثر رأسية من جفارديول.

video:2

وأوقف الحكم اللعب وعاد لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء بعد ضرب رودريجر لـ إرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها بالفعل ويشهر البطاقة الصفراء لروديجر.

ونجح إرلينج هالاند في تسديد الكرة في الشباك في الدقيقة 43 معلنا تقدم مانشستر سيتي.

وتألق كورتوا وتصدى لهجمة لمانشستر سيتي على مرتين الأولى بتسديدة من هالاند، قبل التصدى لمتابعة ريان شرقي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر بيلينجهام فرصة انفراد أمام مرمى دوناروما بعدما سدد الكرة "لوب" من أعلى الحارس لتضيع خارج الشباك.

وأجرى ألونسو تبديلا في الدقيقة 59 بخروج راؤول جارسيا ونزول أردا جولر بدلا منه.

وتصدى كورتوا لتسديدة خطيرة من جيريمي دوكو في الدقيقة 61 ليحولها إلى ركنية.

وأجرى جوارديولا 3 تبديلات في الدقيقة 70، بمشاركة عمر مرموش، وسافينيو، وتيجاني ريندرز، وخروج هالاند، وفودين، وريان شرقي

فيما أجرى ألونسو تبديلا هجوميا بنزول إندريك بدلا من راؤول أسينسيو.

حاول ريال مدريد إدراك التعادل، وفي الدقيقة 81 نفذ أردا كولر ركنية لتمر من دوناروما ولكن أطاح بها فينيسيوس أعلى العارضة.

وأنقذت العارضة مانشستر سيتي في الدقيقة 85 من هدف محقق، بعد كرة عرضية من كاريراس يتابعها إندريك رأسية تصطدم بالعارضة وتتحول لركنية.

استمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر سيتي 2-1.