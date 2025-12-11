كأس عاصمة مصر - معروف حكم مباراة الأهلي ضد إنبي

الخميس، 11 ديسمبر 2025

يدير محمد معروف مباراة الأهلي ضد إنبي في ختام الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد السلام في الثامنة مساءً.

ويتواجد سمير جمال وحامد الشحات حكمين مساعدين، ومحمود رشدي حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد حسام عزب ويعاونه مصطفى صلاح.

وأدار معروف هذا الموسم 10 مباريات وأشهر 38 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار معروف مباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثانية من الدوري وانتهت بفوز الأهلي 4-1 وشهدت طرد محمد هاني.

وستكون تلك أول مباراة يديرها معروف لإنبي هذا الموسم.

ويتواجد الأهلي وإنبي في المجموعة الأولى رفقة طلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

