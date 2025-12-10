"تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لكأس الأمم

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وكشف اتحاد الكرة عن تفصيل مران المنتخب، الذي بدأ بتدريبات بدنية في الجيم ثم بعض الجمل الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

كما شهد المران التدريب بالكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وتواجد جميع اللاعبين في المران باستثناء لاعبي بيراميدز الأربعة، والمحترفين الستة.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب، أعلن قائمة مبدئية مكونة من 28 لاعبا لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

