لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

حقق أياكس أمستردام الهولندي أول فوز له هذا الموسم في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز أياكس على حساب مضيفه كاراباج أجدام الأذربيجاني برباعية مقابل هدفين في الجولة السادسة للبطولة.

تقدم كاميلو دوران لصالح كارباج في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك كاسبر دولبرج التعادل لأياكس في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني تقدم كارباج مجددا عن طريق ماتيوس سيلفا.

وخلال الـ11 دقيقة الأخيرة نجح أياكس في إدراك التعادل وإحراز هدفين ليحقق الفوز.

سجل أوسكار جلوخ في الدقيقة 79، ثم أضاف أنتون جايي هدف التقدم في الدقيقة 83.

واختتم أوسكار جلوخ أهداف أياكس بتسجيل الهدف الرابع لفريقه، والثاني الشخصي له في المباراة، في الدقيقة 90.

ونجح أياكس في تحقيق الفوز لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بعد التأخر مرتين في المباراة، لأول مرة منذ مواجهة رينجرز في السوبر الأوروبي يناير 1973

أياكس ترك مؤخرة الترتيب بعد 5 خسائر ليصعد للمركز الـ33 برصيد 3 نقاط قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري.

فيما بقي كارباج أجدام برصيد 7 نقاط في المركز الـ22.

وبقيت فرق بودو جليمت، وفياريال، وكايرات ألماتي بدون أي فوز حتى الآن في البطولة.

فياريال تلقى الخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام كوبنهاجن الدنماركي في بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف في الدقيقة الثانية عن طريق محمد اليونسي.

وفي الشوط الثاني أدرك فياريال التعادل في الدقيقة 47 عن طريق سانتي كوميسانيا، ولكن عاد كوبنهاجن للتقدم مجددا في الدقيقة 48 عن طريق التونسي إلياس العاشوري.

تعادل بطل إسبانيا مجددا عن طريق تاني ألواسيي في الدقيقة 56.

وقبل صافرة النهاية، سجل كوبنهاجن هدفا قاتلا في الدقيقة 90 عن طريق أندرياس كورنيلويس ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

فياريال بقي في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة من تعادل و5 خسائر، فيما ارتفع رصيد كوبنهاجن إلى 7 نقاط في المركز 25.

أياكس كارباج أجدام دوري أبطال أوروبا فياريال
