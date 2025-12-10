كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على الإسماعيلي بالـ 3.. والبانوبي يقود زد لفوز مثير أمام سموحة

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

زد - سموحة

حقق الجونة وزد الفوز في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر ضد الإسماعيلي وسموحة على الترتيب.

في استاد الإسماعيلية تقدم الجونة بهدف محمد عمار العكسي في الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية حولها بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 69 سجل عبد الكريم مصطفى هدف التعادل من ركلة جزاء للدراويش.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش يبدأ المشوار بثنائية ضد سيراميكا كأس العاصمة – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود كأس العاصمة - الفوز الأكبر.. البنك الأهلي يقسو على شباب بيراميدز بسداسية كأس العاصمة - هاتريك شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك

وفي الدقيقة 77 أعاد صابر الشيمي برأسية التقدم للجونة.

وسجل محمد النحاس هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 90+5 بعد تحصله على ركلة جزاء.

وارتقى الجونة للمركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف البنك الأهلي المتصدر بعد فوزه الكبير على بيراميدز بنتيجة 6-1.

وتضم المجموعة أيضا فرق بتروجت ووادي دجلة ومودرن سبورت.

وفي استاد السلام انتظر زد حتى الدقيقة 88 عندما حول عبد الرحمن البانوبي عرضية كاباكا في الشباك.

وحقق زد الفوز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويليه الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنقطة لكل فريق.

وتضم المجموعة أيضا كل من الاتحاد السكندري والمصري وحرس الحدود.

كأس عاصمة مصر زد سموحة الإسماعيلي الجونة
نرشح لكم
الشحات: الأهلي من يصنع النجوم.. وأعتز بعلاقتي القوية بجماهير النادي كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر الأهلي والزمالك وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد مباريات كأس مصر خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة خبر في الجول - يزن النعيمات الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية 2 ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه 2 ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518928/كأس-عاصمة-مصر-الجونة-ينتصر-على-الإسماعيلي-بالـ-3-والبانوبي-يقود-زد-لفوز-مثير-أمام-سموحة