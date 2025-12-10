كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على الإسماعيلي بالـ 3.. والبانوبي يقود زد لفوز مثير أمام سموحة

حقق الجونة وزد الفوز في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر ضد الإسماعيلي وسموحة على الترتيب.

في استاد الإسماعيلية تقدم الجونة بهدف محمد عمار العكسي في الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية حولها بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 69 سجل عبد الكريم مصطفى هدف التعادل من ركلة جزاء للدراويش.

وفي الدقيقة 77 أعاد صابر الشيمي برأسية التقدم للجونة.

وسجل محمد النحاس هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 90+5 بعد تحصله على ركلة جزاء.

وارتقى الجونة للمركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف البنك الأهلي المتصدر بعد فوزه الكبير على بيراميدز بنتيجة 6-1.

وتضم المجموعة أيضا فرق بتروجت ووادي دجلة ومودرن سبورت.

وفي استاد السلام انتظر زد حتى الدقيقة 88 عندما حول عبد الرحمن البانوبي عرضية كاباكا في الشباك.

وحقق زد الفوز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويليه الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنقطة لكل فريق.

وتضم المجموعة أيضا كل من الاتحاد السكندري والمصري وحرس الحدود.