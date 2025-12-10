الشحات: الأهلي من يصنع النجوم.. وأعتز بعلاقتي القوية بجماهير النادي

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته بالعودة من جديد بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري.

وكشف حسين الشحات جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

وقال الشحات في تصريحاته للموقع الرسمي ومنصات النادي الأهلي: "سعيد للغاية بالعودة للمباريات وأنتظر الحصول على الفرصة من الجهاز الفني. فترة الإصابة كانت صعبة، خصوصا بعد المستوى المميز أمام الزمالك في مباراة القمة، لكن الحمد لله دائما على كل شيء".

وأضاف "بطولة كأس عاصمة مصر مهمة لنا، وتمثل فرصة جيدة للمشاركة بشكل أكبر، خاصة مع انضمام عدد من اللاعبين لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. نسعى لتقديم أداء قوي والمنافسة على اللقب".

وشدد "علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأعتز بهذا دائما. أسعى لإسعادهم قدر المستطاع، وقد لمست دعمهم لي في الفترة الأخيرة خاصة بعد مباراة الزمالك".

وأوضح الشحات "سعيد بتداول صوري خلال الاستعداد لمباراة الزمالك. في مثل هذه المواجهات يجب على كل لاعب أن يكون في أقصى درجات التركيز لصناعة الفارق حتى لو كان على مقاعد البدلاء. التتويج بالسوبر المصري كان محطة مهمة بعد التعثر في الدوري، ودخلنا البطولة بإصرار شديد على الفوز".

وتابع "ردود أفعال الجماهير على احتفالي مع زيزو عقب المباراة أسعدتني كثيرا. أهتم دائما بدعم زملائي حتى من يلعب في نفس مركزي. أتمنى التوفيق للجميع وأسعدني تألق زيزو، بن شرقي، تريزيجيه وطاهر في الفترة الأخيرة. هذه الروح ليست غريبة على الأهلي".

أما عن أزمات غرفة ملابس الأهلي فواصل "البعض لديه صورة غير واقعية عن غرفة الملابس. كلنا في الأهلي على قلب رجل واحد. ما فعلته مع إمام عاشور العام الماضي حين ساعدته على الفوز بلقب هداف الدوري كان نتيجة روح العائلة داخل الفريق. أتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع للفوز بالبطولات".

وأردف "الأهلي هو المكان الطبيعي للأسماء الكبيرة، وهو الذي يصنع النجوم مهما بلغت قيمة أي لاعب. النادي يصنع البطولات ويمنح الإضافة، وكل اللاعبين الجدد أصحاب خبرات وأتمنى لهم التوفيق مع الأهلي. هدفنا دائما هو الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وسنعود بقوة بعد التوقف لننافس في كل البطولات".

واختتم الشحات تصريحاته "كل الدعم للمنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية وأتمنى التوفيق للجميع والتتويج باللقب. وشرف كبير لأي لاعب يحظى بشارة قيادة الأهلي، أتمنى أن أكون يوما من حامليها. جمهور الأهلي لا مثيل له وهم السند الدائم لنا. أتمنى أن يسعدوا دائما بانتصارات الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من كأس الرابطة بجوار كل من إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي بجانب أفضل صاحبي مركز ثالث.