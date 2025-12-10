انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(2) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، أما مانشستر سيتي فيتبقى له مباراتي بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

------

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-1

ق 85: كرة عرضية من كاريراس يتابعها إندريك رأسية تصطدم بالعارضة وتتحول لركنية.

ق 81: ركنية نفذها أردا كولر لتمر من دوناروما ولكن أطاح بها فينيسيوس أعلى العارضة.

ق 79: تبديل هجومي لريال مدريد بنزول إندريك بدلا من راؤول أسينسيو.

ق 75: ضربة حرة لصالح ريال مدريد على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لـ أورايلي بعد دفعه فالفيردي على حدود منطقة الجزاء.

ق 70: 3تبديلات لمانشستر سيتي بمشاركة عمر مرموش، وسافينيو، وتيجاني ريندرز، وخروج هالاند، وفودين، وريان شرقي

ق 61: كورتوا يتألق ويتصدى لتسديدة جيريمي دوكو ليحولها إلى ركنية.

ق 59: تبديل أول لريال مدريد بخروج جارسيا ونزول أردا جولر بدلا منه.

ق 50: بيلينجهام يهدر انفراد أمام دوناروما بعدما سدد الكرة "لوب" من أعلى الحارس لتضيع خارج الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1

ق 45: كورتوا يتألق ويتصدى لتسديدة هالاند، قبل أن يقوم ويتصدى لتسديدة ريان شرقي ليمنع الهدف الثالث.

ق 43: جووووول هالاند يسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في شباك كورتوا.

ق 42: الحكم يقرر احتساب ضربة جزاء لصالح مانشستر سيتي وبطاقة صفراء لروديجر.

ق 41: الحكم يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو لاحتمالية ضربة جزاء بعد ضرب رودريجر لـ إرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء.

ق 35: جوووووول التعاااادل نيكو أورايلي يسجل التعادل لصالح مانشستر سيتي بعد متابعة لكرة مرتدة من يد كورتوا إثر رأسية من جفارديول.

ق 30: إصابة رودريجو بعد انزلاقه على أرض الملعب دون كرة.

ق 28: جووووول رودريجو يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد تسديدة قوية على يمين دوناروما.

ق 18: كرة ثابتة نفذها رودريجو ليحولها روديجر مرت بجوار القائم بقليل.

ق 7: فرصة خطيرة لريال مدريد من هجمة مرتدة.. كرة عرضية أرضية من رودريجو ليقابلها فينيسيوس ويحاول وضعها من فوق الحارس دوناروما ولكن مرت بجوار القائم.

ق 4: تسديدة قوية من فالفيردي تصطدم بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية لصالح ريال مدريد.

ق 3: فينيسيوس يتعرض للعرقلة على حدود منطقة الجزاء لحتسب الحكم مخالفة، ويؤكد الـ VAR وجود خطأ من خارج المنطقة وليس داخلها.

بداية المباراة