انتهت أبطال أوروبا - كلوب بروج (0)-(3) أرسنال.. نهاية المباراة
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 21:52
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويحتل أرسنال الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما كلوب بروج في المركز الثامن والعشرين برصيد 4 نقاط.
ق79 العارضة تمنع الرابع من جابرييل جيسوس
ق56 جوووول مارتينيلي يسجل الثالث
ق 47 جووول الثااااني عرضية زوبيميندي ورأسية نوني مادويكي تسكن الشباك بسهولة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع
ق25 جوووول مادويكي يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
