مباشر أبطال أوروبا - كلوب بروج (0)-(3) أرسنال.. جوووول مارتينيلي

يحل أرسنال ضيفا على كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما كلوب بروج في المركز الثامن والعشرين برصيد 4 نقاط.

ق56 جوووول مارتينيلي يسجل الثالث

ق 47 جووول الثااااني عرضية زوبيميندي ورأسية نوني مادويكي تسكن الشباك بسهولة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق25 جوووول مادويكي يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة