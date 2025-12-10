كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر

حدد اتحاد الكرة موعد بقية مباريات دور الـ32 في بطولة كأس مصر، والمباريات الثلاثة التي تحددت في دور الـ16 من البطولة.

وكان FilGoal.com كشف عن مواعيد المباريات.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ32 كالتالي:

الأهلي × وي.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على ستاد السلام.

الزمالك × بلدية المحلة.. يوم السبت 27 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرا على استاد المقاولون العرب

بيراميدز × مسار.. يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 5 مساءً.على استاد بتروسبورت

المصري × دكرنس .. يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 2:30 مساءً على استاد السويس الجديد

سيراميك كليوباترا × أبو قير للأسمدة.. يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الساعة 2:30 مساءً على استاد المقاولون العرب

زد × ألو إيجيبت.. يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد السلام

موردن سبورت × القناة.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد بتروسبورت

كما تحددت مواعيد دور الـ16 في المواجهات الثلاث التي تحددت، وجاءت كالتالي:

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 5 مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري

البنك الأهلي × إنبي.. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد هيئة قناة السويس

حرس الحدود × سموحة.. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 2:30 على استاد حرس الحدود

وتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر فرق طلائع الجيش، وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود، وسموحة، وفاركو، والبنك الأهلي، وإنبي، وبتروجت، والجونة.

فيما تتبقى 7 مقاعد لاكتمال الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر بعد فوزه في المباراة النهائية أمام بيراميدز.