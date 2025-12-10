تشكيل أرسنال - إيزي وساكا بديلان.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام كلوب بروج
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقرر أرتيتا الإبقاء على عدد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، مثل بوكايو ساكا، وإيزي، وكالافيوري.
ويغيب ساليبا، وديكلان رايس، وجابرييل مجاليس عن المباراة.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: بن وايت - كريستيان نورجارد - بييرو هينكابي - مايلز لويس سكيلي
الوسط: ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - مارتن أوديجارد
الهجوم: نوني مادويكي - جابرييل مارتينيللي- فيكتور جيوكيريس
ويحتل أرسنال المركز الأول في صدارة ترتيب مرحلة الدوري بعد مرور 5 جولات بالعلامة الكاملة 15 نقطة.
أما كلوب بروج فيتواجد في المركز الـ28 برصيد 4 نقاط.
نرشح لكم
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا "جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا