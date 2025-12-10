تشكيل أرسنال - إيزي وساكا بديلان.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام كلوب بروج

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر أرتيتا الإبقاء على عدد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، مثل بوكايو ساكا، وإيزي، وكالافيوري.

ويغيب ساليبا، وديكلان رايس، وجابرييل مجاليس عن المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - كريستيان نورجارد - بييرو هينكابي - مايلز لويس سكيلي

الوسط: ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - مارتن أوديجارد

الهجوم: نوني مادويكي - جابرييل مارتينيللي- فيكتور جيوكيريس

ويحتل أرسنال المركز الأول في صدارة ترتيب مرحلة الدوري بعد مرور 5 جولات بالعلامة الكاملة 15 نقطة.

أما كلوب بروج فيتواجد في المركز الـ28 برصيد 4 نقاط.