كأس إنتركونتيننتال - موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتغلب فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد ليتوج بكأس دربي الأمريكيتين.

وكان بيراميدز قد تغلب على أهلي جدة السعودي في كأس القارات الثلاث سبتمبر الماضي.

وبذلك تقام كأس التحدي بين فريقي بيراميدز وفلامنجو.

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكانت قد وصلت بعثة بيراميدز إلى قطر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كأس التحدي.

