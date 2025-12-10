طريق بيراميدز – فلامنجو يتخطى كروز أزول بثنائية أراسكايتا ويتوج بلقب دربي الأمريكيتين

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 21:04

كتب : إسلام أحمد

فلامنجو - جورجينيو

تأهل فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس وأمريكا الجنوبية إلى نصف نهائي كأس إنتركونتينيتال بالفوز على كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بنتيجة 2-1.

اللقاء أقيم على استاد أحمد بن علي في الدوحة بقطر، وشهد تتويج فلامنجو بلقب دربي الأمريكيتين.

ويتأهل بطل الأمريكيتين إلى نصف النهائي والذي يحمل اسم كأس التحدي لمواجهة بيراميدز بطل القارات الـ 3.

والفائز من كأس التحدي سيواجه باريس سان جيرمان بطل أوروبا على لقب كأس إنتركونتينيتال 2025.

وأصبح فلامنجو أول بطل من أمريكا الجنوبية لدربي الأمريكيتين بعدما فاز باتشوكا المكسيكي العام الماضي على بوتافوجو البرازيلي في النهائي وتأهل لملاقاة الأهلي آنذاك.

وصف المباراة

تقدم فلامنجو بهدف أول في الدقيقة 14 عن طريق صانع ألعاب جيورجان دي أراسكايتا بعد ضغط عالي أسفر عنه تمريرة خاطئة من المدافع استغلها الأوروجوياني وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

هدأت أجواء المباراة وظهر جليا تأثر الفريقين بدنيا بعد رحلة سفر طويلة من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وفي الدقيقة 44 سجل سانشيز بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء هدف التعادل لكروز أزول بعد تشتيت خاطئ من من خورخي كاراسكال.

شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

في الشوط الثاني تألق أجوستين روسي حارس فلامنجو في التصدي لفرصة جابرييل فيرنانديز في الدقيقة 47.

وأهدر جونزالو بلاتا في الدقيقة 68 فرصة التقدم لفلامنجو.

وبعد 3 دقائق أضاف أراسكايتا الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدته التي ارتدت من الدفاع.

في الدقيقة 85 طالب لاعبو فلامنجو بالجصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد من على خط المرمى لمدافع الفريق المكسيكي ورفض الحكم احتسابها.

الفريق المكسيكي لم يشكل أي خطورة في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز فلامنجو وتأهله لمواجهة بيراميدز.

فلامنجو كأس إنتركونتنينتال دربي الأمريكيتين
