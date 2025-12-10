التشكيل - جونزالو يعوض مبابي في هجوم ريال مدريد.. ومرموش بديل مع مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السادسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، وكذلك يغيب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن التشكيل الأساسي بداعي الإصابة فيما يعوضه جونزالو جارسيا.

واختار تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو كاريراس - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيدريكو فالفيردي

الوسط: أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا

أما بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتياس نونيز - روبن دياش - جوشكو جفارديول - نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - فيل فودين

الهجوم: ريان شرقي - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين أمام موناكو الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، أما مانشستر سيتي فيتبقى له مباراتي بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.