كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش يبدأ المشوار بثنائية ضد سيراميكا

استهل طلائع الجيش مشواره في كأس عاصمة مصر بالفوز على سيراميكا كليوباترا حامل اللقب بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على جهاز الرياضة.

سجل هدفا سيراميكا كل من إسلام محارب وأحمد علاء.

الفوز هو الأول لجمعة مشهور المدير الفني الجديد لطلائع الجيش بعدما تعادل مع إنبي في الدوري في الجولة الأولى.

وتقدم الجيش بهدف في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 34 برأسية إسلام محارب.

وفي الدقيقة 90+5 سجل أحمد علاء برأسية الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد الجيش لـ 3 نقاط في الصدارة متفوقا على فاركو بفارق الأهداف بعد فوزه بنتيجة 3-2 على المقاولون العرب أمس.

ويتواجد أيضا في المجموعة الأولى كل من الأهلي وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ويعد ذلك أول فوز لطلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا في البطولة بعد 3 مباريات.

ففاز سيراميكا من قبل على الجيش في نهائي نسخة 2024 بنتيجة 3-1، وتعادلا سلبيا في أول نسخة بمرحلة المجموعات.