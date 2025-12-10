كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش يبدأ المشوار بثنائية ضد سيراميكا

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

استهل طلائع الجيش مشواره في كأس عاصمة مصر بالفوز على سيراميكا كليوباترا حامل اللقب بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على جهاز الرياضة.

سجل هدفا سيراميكا كل من إسلام محارب وأحمد علاء.

الفوز هو الأول لجمعة مشهور المدير الفني الجديد لطلائع الجيش بعدما تعادل مع إنبي في الدوري في الجولة الأولى.

أخبار متعلقة:
سكاي: تفاؤل في إنتر بشأن إصابة تشالهان أوجلو وقلق حول حالة أتشيربي ديلي ميل: فولام يستعد لتقديم عرض لضم مويس كين في يناير الأهلي والزمالك وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد مباريات كأس مصر "المدرب الأكثر تتويجا في النادي مستمر".. أبيل فيريرا يمدد عقده مع بالميراس

وتقدم الجيش بهدف في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 34 برأسية إسلام محارب.

وفي الدقيقة 90+5 سجل أحمد علاء برأسية الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد الجيش لـ 3 نقاط في الصدارة متفوقا على فاركو بفارق الأهداف بعد فوزه بنتيجة 3-2 على المقاولون العرب أمس.

ويتواجد أيضا في المجموعة الأولى كل من الأهلي وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ويعد ذلك أول فوز لطلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا في البطولة بعد 3 مباريات.

ففاز سيراميكا من قبل على الجيش في نهائي نسخة 2024 بنتيجة 3-1، وتعادلا سلبيا في أول نسخة بمرحلة المجموعات.

طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على الإسماعيلي بالـ 3.. والبانوبي يقود زد لفوز مثير أمام سموحة الشحات: الأهلي من يصنع النجوم.. وأعتز بعلاقتي القوية بجماهير النادي كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر كأس إنتركونتيننتال - موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي الأهلي والزمالك وبيراميدز.. في الجول يكشف مواعيد مباريات كأس مصر خبر في الجول - الأهلي يحدد قيمة التعاقد مع بلعمري من الرجاء راحة لرباعي الأهلي المشاركة في كأس العرب فحص طبي لـ كريم فؤاد بعد العودة من قطر
أخر الأخبار
جلاسنر يكشف سبب غياب مونوز عن مباريات كريستال بالاس 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على الإسماعيلي بالـ 3.. والبانوبي يقود زد لفوز مثير أمام سموحة 22 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: الأهلي من يصنع النجوم.. وأعتز بعلاقتي القوية بجماهير النادي 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(2) مانشستر سيتي.. كورتوا يتألق ويمنع الثالث 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - كلوب بروج (0)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - إيزي وساكا بديلان.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518919/كأس-عاصمة-مصر-طلائع-الجيش-يبدأ-المشوار-بثنائية-ضد-سيراميكا