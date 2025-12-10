سكاي: تفاؤل في إنتر بشأن إصابة تشالهان أوجلو وقلق حول حالة أتشيربي

يخضع ثنائي إنتر، هاكان تشالهان أوجلو وفرانشيسكو أتشيربي، لفحوصات طبية الخميس لتحديد حجم إصابتيهما، بعدما تعرضا للإصابة أمام ليفربول في اللقاء الذي انتهى بخسارة النيراتزوري بهدف دون رد.

وغادر تشالهان أوجلو وأتشيربي ملعب المباراة في الشوط الأول بسبب شعورهما بآلام عضلية، مما أثر على أداء الفريق في ليلة مخيبة للآمال ضد ليفربول.

وبحسب شبكة سكاي سبورت، هناك مؤشرات أولية تظهر تفاوت في الموقفين، حيث يسود نوع من التفاؤل داخل إنتر بشأن تشالهان أوجلو.

وتشير الحالة الأولية إلى نتيجة مطمئنة أن تحدد نتائج الفحوصات مدة الغياب والتي قد تكون قصيرة.

أما حالة أتشيربي فتثير القلق داخل النادي، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية ابتعاده لفترة أطول عن الملاعب، لكن الموقف النهائي يتوقف على ما ستظهره الفحوصات المقررة الخميس.

وكان أتشيربي قد شعر بآلام خلال الشوط الثاني وأشار مباشرة للجهاز الفني بطلب التغيير.

ويواصل إنتر ترقب تطورات الثنائي في ظل البرنامج المزدحم للفريق بقيادة كريستيان كيفو، حيث تنتظر النيراتزوري مواجهات حاسمة في الدوري الإيطالي والمسابقات الأوروبية، ويمثل غياب أي عنصر أساسي تأثيرا كبيرا في المرحلة القادمة.