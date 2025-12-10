سكاي: تفاؤل في إنتر بشأن إصابة تشالهان أوجلو وقلق حول حالة أتشيربي

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 20:15

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

يخضع ثنائي إنتر، هاكان تشالهان أوجلو وفرانشيسكو أتشيربي، لفحوصات طبية الخميس لتحديد حجم إصابتيهما، بعدما تعرضا للإصابة أمام ليفربول في اللقاء الذي انتهى بخسارة النيراتزوري بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا تشكيل ليفربول - إيكيتيكي وإيزاك أساسيان أمام إنتر

وغادر تشالهان أوجلو وأتشيربي ملعب المباراة في الشوط الأول بسبب شعورهما بآلام عضلية، مما أثر على أداء الفريق في ليلة مخيبة للآمال ضد ليفربول.

وبحسب شبكة سكاي سبورت، هناك مؤشرات أولية تظهر تفاوت في الموقفين، حيث يسود نوع من التفاؤل داخل إنتر بشأن تشالهان أوجلو.

وتشير الحالة الأولية إلى نتيجة مطمئنة أن تحدد نتائج الفحوصات مدة الغياب والتي قد تكون قصيرة.

أما حالة أتشيربي فتثير القلق داخل النادي، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية ابتعاده لفترة أطول عن الملاعب، لكن الموقف النهائي يتوقف على ما ستظهره الفحوصات المقررة الخميس.

وكان أتشيربي قد شعر بآلام خلال الشوط الثاني وأشار مباشرة للجهاز الفني بطلب التغيير.

ويواصل إنتر ترقب تطورات الثنائي في ظل البرنامج المزدحم للفريق بقيادة كريستيان كيفو، حيث تنتظر النيراتزوري مواجهات حاسمة في الدوري الإيطالي والمسابقات الأوروبية، ويمثل غياب أي عنصر أساسي تأثيرا كبيرا في المرحلة القادمة.

الدوري الإيطالي إنتر
نرشح لكم
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا "جوارديولا رفض إهدائه النصيحة".. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد بثنائية في سانتياجو برنابيو جلاسنر يكشف سبب غياب مونوز عن مباريات كريستال بالاس لم يتحقق منذ 52 عاما.. أياكس يفوز على كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: الفوز على ريال مدريد له مذاق خاص.. والأهم أننا بين الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألونسو: نمر بظروف صعبة.. وفوز واحد قد يغير كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: فوزنا خارج ملعبنا في دوري الأبطال استثنائيا.. وعودة جيسوس تثبت قوته الذهنية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية ساعة | رياضة نسائية
فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه ساعة | أمريكا
العلامة الكاملة مستمرة.. أرسنال يكتسح كلوب بروج بثلاثية في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518918/سكاي-تفاؤل-في-إنتر-بشأن-إصابة-تشالهان-أوجلو-وقلق-حول-حالة-أتشيربي